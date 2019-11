Connexió de talent entre alumnat i professionals en el Caxton College de Puçol

La primera trobada de l'associació professional d'antics alumnes del col·legi britànic Caxton College de Puçol va oferir, fa uns dies, una oportunitat única per a escoltar les reflexions de representants de les empreses CaixaBank, Cuatrecasas, Dacsa, EDEM, ERRA Arquitectura, Guzmán Global, IKEA i Vithas sobre qüestions relacionades amb la transformació del mercat laboral i les qualitats professionals que més valoren en els candidats que volen formar part de les seues plantilles.

Des de CaixaBank, Beatriz Alventosa, directora comercial de la Comunitat Valenciana, va apuntar que ells valoren més «les actituds del candidat que les aptituds». Des del sector jurídic, Amparo Bru, advocada associada de Cuatrecasas, va destacar la importància que per a la seua empresa té el domini de l'anglés i altres idiomes. «Si a més tenen coneixement d'altres idiomes millor. No contractem a ningú sense aquesta capacitat».

Per part seua, Araceli Císcar, consellera delegada de Dacsa Group, sobre el perfil dels seus empleats va afirmar que «el que busquem és que siguen emprenedors, que aporten idees, que es formen constantment». Des del sector industrial, el grup Guzmán Global, representat per Carlos Andérez, director de People Development, va comentar «que els agraden les persones que tinguen aspiracions i no es posen límits».

La directora de postgraus de EDEM, Alicia González, des de la seua perspectiva docent va assegurar que als seus alumnes els demana «cultura de l'esforç, emprenedoria i lideratge». Per part d'Erra Arquitectes, José Martí, va dir que «ens agrada la gent que sap escoltar, que són bones persones, que siguen humils i alegres». Isabel Peyró, de Team Manager d'IKEA, va assegurar que entre els seus empleats busquen «la passió pel treball i l'emprenedoria» coincidint així també amb Sara Coffé, directora comercial i Màrqueting del Grup Vithas, qui a més va assenyalar que «cal tindre integritat i aportar com a persona una cosa diferent».

Programa de mentorització

Este fòrum tenia com a objecte posar en marxa un programa de mentorització entre empreses i alumnes de Secundària i Batxillerat. D'esta manera, els estudiants del centre britànic comptaran amb la privilegiada orientació de professionals en actiu de diferents sectors que acudiran a l'aula a descriure'ls, de manera directa, com s'han de preparar per a desenvolupar un trevall. Els estudiants també tindran l'oportunitat de passar algun dia en l'empresa per a viure una experiència professional pròxima.