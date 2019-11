Escuelas Católicas junta a 800 docents per a treballar la inclusió

Més de 800 docents dels centres educatius pertanyents a les patronals Fere-Ceca i Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana es van reunir durant la vesprada del passat dimecres per a abordar el repte de la diversitat de la mà de l'assessora tècnica docent de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, María Esmeralda Llorca.

La cita, organitzada per les patronals de la concertada, va estar presidit per la secretària autonòmica d'Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez; el president de Feceval-Cece, Alberto Villanueva; i el director gerent de Feceval, Mariano Vivancos. Este últim va posar de manifest «que la inclusió és un repte de gran responsabilitat per a l'educació concertada». «Un gran desafiament de futur que s'assumix amb decisió i vocació», va puntualitzar.

D'altra banda, Vicenta Rodríguez va destcar que «necessitem psicopedagogs d'Infantil i Primària en els centres concertats. És imprescindible donar atenció de qualitat per a atendre la diversitat».Per la seua part, Alberto Villanueva va assenyalar la resposta del sector a la inclusió, «Només cal veure la massiva afluència a esta primera jornada sobre inclusió, un saló abarrotat». «Més de 800 docents que han volgut conéixer al detall la normativa de la Conselleria d'Educació», va ressaltar.

L'esdeveniment es va celebrar en la sala d'actes del Col·legi Sagrado Corazón Esclavas de València ja que, per la seua grandària, podia donar cabuda a la gran demanda d'assistents que van voler participar en esta jornada.