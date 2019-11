El laboratori que demostra que la ciència és amena

Divulgar la ciència, despertar vocacions científiques entre la joventut i trencar amb els estereotips sobre les titulacions cientificotècniques són els tres grans objectius de CiènciaLab, el gran projecte educatiu que, des de fa unes setmanes, duu a terme la Universitat Politècnica de València (UPV).

En este peculiar laboratori, que ja va per la segona edició, es pretén acostar l'univers de les ciències a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO de diferents centres educatius de tota la geografia valenciana per a mostrar-los que poden ser igual de divertides, apassionants i emocionants que altres disciplines acadèmiques. «Encara pesen certs estereotips que fan pensar que hi ha carreres per a homes i carreres per a dones, i no és cert», manifesta la directora de Comunicació de la UPV Isabel Tort. I per a això, la institució educativa ha programat un nodrit catàleg de tallers sobre arquitectura, restauració d'obres d'art, química i robòtica, entre altres.

Un dels centres educatius que ha tingut l'oportunitat de participar en CiènciaLab ha sigut l'IES Ramón Esteve de Catadau, del qual un grup de 4t d'ESO ha realitzat un taller sobre criptografia. El responsable d'este taller, el director del Museu d'Informàtica de la UPV, Xavier Molero, explica que l'eix central gira entorn de la figura del matemàtic Alan Turing i el seu paper en el desxiframent de la màquina Enigma. «Els alumnes es posen en la pell dels matemàtics de la Segona Guerra Mundial i treballen com criptoanalistes», assenyala.

Al llarg de noranta minuts, i amb l'única ajuda d'una màquina composta de tres rodes dentades i un abecedari, els alumnes tenen que desxifrar missatges encriptats proposats per Molero. El grup més ràpid va tindre premi: un objecte que els permet garantir la privacitat en Internet.

Però més enllà de l'activitat, Molero manifesta que el més important són els valors que s'amaguen darrere: «Volem inculcar-los la importància de pensar i saber treballar en equip perquè el dia de demà hauran de tractar amb persones molt diferents a elles i ells». El mateix argument el confirma la professora que acompanya a este grup, Lorena Roig, qui veu als seus alumnes motivats, entregats i col·laborant entre ells «cosa que en classe no sempre podem aconseguir».

Res és el que sembla

Un altre dels tallers que es realitza sota el paraigua de CiènciaLab és el de termografia infraroja. «Este és un taller de pensar», diu el professor Rafael Royo abans de començar la seua classe amb un altre grup d'alumnes de l'IES Mestre Ramón Esteve de Catadau. En esta ocasió, es projecta en una pantalla gegant com és la visió a través d'una càmera termogràfica i els estudiants poden comprovar les seues aplicacions reals.

Un dels exercicis pràctics que es plantegen en este taller consistix a descobrir que res és el que sembla. Per a això, cobrixen a un alumne amb una bossa de fem que, per als nostres ulls, és opaca. La sorpresa arriba quan, a través de la càmera termogràfica, els alumnes descobrixen que poden veure perfectament el que hi ha davall. Una cosa similar ocorre amb els espills i els cristalls de les ulleres de vista. A l'ull humà, estos materials són transparents, però amb la càmera termogràfica resulta impossible veure què hi ha davall.

Al final d'este taller, un altre dels professors que participa en la seua docència, Guillermo Vilariño Feltrer, manifesta que un dels punts que també tracten de potenciar entre els adolescents és el pensament crític. «Volem que raonen, que s'equivoquen, que intercanvien opinions, que vegen que no tot és el que sembla€ i, sincerament, ho fan. Són més crítics i curiosos del que ens podem arribar a imaginar», diu. «Per a nosaltres és molt gratificant veure que una idea que no s'atrevixen a verbalitzar per temor a equivocar-se, acaba sent certa».

«Hem comprovat que l'aigua no és transparent», diu entusiasmada Laura Miquel, una de les alumnes que ha rebut esta xarrada. Un company seu, Carles Soriano té clar que acabarà estudiant en la UPV, «estos tallers em semblen molt interessants i estudiaré ací, m'agrada molt la ciència i les matemàtiques».

Vilariño Feltrer, que també és professor del Departament de Termografia Aplicada de la UPV, ressalta que «en certa manera, ens aprofitem d'eixa curiositat que senten ja que, a vegades, és difícil d'explotar en el seu dia a dia quan tenen un temari i una sèrie de conceptes obligatoris que impartir».

Prop de 3.000 estudiants

L'any passat van participar en CiènciaLab prop de 3.000 estudiants d'instituts públics, concertats i centres privats de tota la Comunitat Valenciana repartits en els seus tres campus, Vera (2000); Alcoi (500) i Gandia (300).

Donat l'èxit de la convocatòria anterior, per a este curs s'han ampliat les places disponibles amb la finalitat de poder donar cabuda a tots els centres interessats en les assignatueres CTEM, ja que l'any passat va haver-hi llista d'espera. Segons manifesta Tort, «esperem mantindre l'afluència del curs 2018-19».

La iniciativa, que s'estén durant 12 sessions al llarg de tot el curs, es produïx dos dimecres al mes en els tres campus de la UPV fins a abril de 2020, la qual cosa porta al fet que, un total de 175 estudiants de fins a set centres educatius diferents, es divertisquen cada jornada en esta universitat. Durant el matí, per grups de 25 persones, realitzen dos tallers d'hora i mitja de duració cadascun.

En total, esta edició de CiènciaLab oferix fins a set itineraris paral·lels, d'ací la quantitat d'escolars que es divertixen en cada sessió, que els acosten a l'arquitectura, la restauració d'obres d'art, la química, la robòtica, la mecatrònica, la criptografia, la ciència de dades, les forces propulsives, i la construcció de ponts, entre altres.

Tort explica que malgrat que alguns tallers que s'impartixen en el primer quadrimestre es mantenen, la gran majoria seran nous de cara a la segona meitat del curs. «El que volem mostrar és que les enginyeries tenen una aplicació social real», afirma. «Qui sap, potser d'ací a uns anys tenim al nostre campus a algun o alguna de les estudiants que ens visiten ara», conclou.