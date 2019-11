L'Oceanogràfic celebra la Setmana de la Ciència

Un any més, l'Oceanogràfic de València s'unix a la Setmana Europea de la Ciència, la iniciativa més important de divulgació científica originària de França i organitzada des de 2001 per tota Espanya, en la qual des del passat dilluns dia 4, i fins al 17 de novemre, es desenvoluparan diverses activitats amb els objectius d'acostar la ciència al públic de totes les edats, estimular el gust pel saber científic i incentivar la participació dels ciutadans en qüestions científiques. Entre la multitud d'activitats destaquen els monòlegs «OceanogràfiX: live sex en l'aquari» i la l'exposició «Àtoms sota l'aigua».

Així doncs, des del passat dilluns es poden veure en la rampa que unix l'àrea de Tropicals amb l'entrada a Illes Oceàniques, els grans panells de l'exposició «Àtoms sota l'aigua», que relacionen la taula periòdica dels elements químcis amb la fauna i flora de l'aquari. Esta exposició ha sigut produïda per l'Oceanogràfic de València sota la direcció del divulgador centífic Manuel Toharia i la col·leció estarà oberta, en principi, de manera indefinida.

Inspirades en les Dark Sessions de l'aquari de San Francisco, arriben les sessions «OceanogràfiX: live sex en l'aquari», una sèrie de monòlegs i escenes en clau d'humor sobre el enigmes i curiositats de la vida sexual dels animals. Es duran a terme dues sessions, el 14 i 15 de novembre al pingüinari, on l'espai serà decorat emulant un elegant cabaret. Esta activitat es planteja com una cosa íntima, interpretat per treballadors, per a treballadors de l'empresa, reforçant així el sentiment d'equip i motivant als empleats seleccionats per a interpretar part de l'espectacle.

Activitats per als socis

L'Oceanogràfic ha preparat diverses activitats destinades al club de socis i també algunes per al públic general. Es podrà conéixer de primera mà el projecte de rescat i recuperació de tortugues marines així com visitar l'Arca de la Mar, un hospital marí on habiten quelonis en fase de recuperació i també cries nascudes durant este estiu que es troben en fase de creixement sota el programa «Head Starting».

Els investigadors de la Fundació Oceanogràfic explicaran el projecte de cria en aquari de taurons gatvaire, a través del qual es recuperen ous de femelles que han sigut pescades per a tirar avant a les cries, que seran depositades en mar oberta una vegada aconseguisquen una grandària òptima per a la seua supervivència.

Més activitats que podran realitzar els socis de manera gratuïta seran les visites guiades amb un recorregut especial per les instal·lacions amb taurons, animal que és l'eix central de la campanya d'enguany. Amb això, els guies traslladaran el missatge de conservació i de protecció d'estos animals.

Els socis també podran gaudir de projeccions cinematogràfiques en 4D: «Huracà» i el clàssic de Jules Verne «20.000 llegües de viatge submarí». Els més xicotets gaudiran de tallers de manualitats i contacontes acompanyats de Mako, la mascota tauró de l'aquari.

Monòlegs científics

La jornada del 16 de novembre tindrà una cita especial amb l'humor. Oberts per a tot el públic, es realitzaran monòlegs sobre ciència en el pingüinari a les 11.00, les 12.45 i les 16.00 hores a càrrec del catedràtic de Biologia Marina, Juan Junoy, qui també pertany al grup d'humoristes Big Van. Junoy ha aconseguit unir el seu sentit de l'humor a la seua dilatada carrera com a professor i investigador amb nombroses publicacions científiques, participacions en congressos o llibres com «Si venim del mico per què som tan porcs?».

D'altra banda, el dissabte 9 tindrà lloc la primera sessió del Dia del Professorat, amb un caràcter marcadament divulgatiu, en la qual a centenars de professors de tota la Comunitat Valenciana se'ls farà partícips de les activitats que s'han preparat per al curs escolar i se'ls oferirà una visita guiada per tot l'Oceanogràfic. Al llarg del curs 2019-20 es faran dues jornades més: el 15 de febrer i el 13 de juny.

L'aniversari de Kylu

També hi haurà un aniversari relacionat amb la ciència, el de Kylu, l'única cria de beluga d'Europa, que complix tres anys el 15 de novembre. Amb més de 500 quilos de pes i més de tres metres de longitud, Kylu, que així es diu el xicotet cetaci, rep el seu nom de la unió de les inicials dels seus progenitors (Kairo, el pare, i Yulka, la mare) perquè va nàixer sota un efecte anomenat «súper lluna».

La seua existència i creixement en l'Oceanogràfic ha suposat tot un regal per a la ciència ja que, gràcies a la possibilitat d'accedir a ell, els investigadors de la Fundació Oceanogràfic vénen estudiant diversos aspectes de la seua fisiologia tals com la seua funció pulmonar, vocalitzacions o el sistema immune. Fins i tot s'han pogut realitzar, per primera vegada, ecocardiografies en esta espècie.

Per a la celebració, un grup d'escolars assistirà al lliurament del pastís de gelat i gelatina realitzats pels seus cuidadors, i coneixeran quines cures ha requerit la criança del xicotet des del seu naixement.