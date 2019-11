Àfrica guanya al Claret Fuensanta

«Ha guanyat Àfrica, ha guanyat Àfrica!». Esta és l'única frase que l'alumnat del Col·legi Claret Fuensanta de València podia articular després d'assabentar-se que havien guanyat el primer premi en la categoria d'Inclusió del concurs «Mi colegio se mueve», organitzat per la Fundació SM, per la realització del projecte «Claret Fuensanta per Àfrica». La directora pedagògica del centre, Imma Martínez, confessa entre riures que la notícia els va arribar el curs passat, el dia de la graduació d'Infantil i Primària «i va ser una bogeria, totes les xiquetes i xiquets estaven súpercontents i donaven crits d'alegria».

Però com va sorgir la idea de presentar-se a este concurs d'àmbit estatal? Martínez relata que tots els anys, l'equip docent planteja un programa interdisciplinari que s'aplica en tot el col·legi i que el curs passat van escollir Àfrica per dos motius: el primer, la presència del vaixell Aquarius a les aigües de la mar Mediterrània en 2018 i, el segon, la multiculturalitat del propi centre, ja que tenen un total de 32 nacionalitats.

Així doncs, un dia qualsevol del curs passat, va arribar un vídeo al centre en el qual un missioner claretià de la Fundació Proclade els demanava ajuda per a fer realitat un col·legi amb capacitat per a 1.250 xiquets i joves als afores de la regió de Kinshasa, al Congo. La resposta va ser immediata i es van posar a la feina. Per a això, Martínez conta que cada nivell educatiu va treballar unes disciplines: Secundària es va centrar en la Literatura i la història; Primària es va ocupar de la geografia, la tecnologia, la religió, la gastronomia i la indumentària i Infantil es va centrar en la fauna. Tot relacionat amb Àfrica.

Per posar alguns exemples, per a treballar la geografia, els escolars van realitzar un enorme mapa del continent africà en el qual van pintar cada país i després jugaven a situar-los; en l'àrea tecnològica, van desmuntar un telèfon mòbil i van assenyalar en un mapa on estan situats els jaciments dels quals s'extrauen els materials; i amb la literatura, els alumnes de Secundària van llegir i traduir obres africanes, que estaven en llengua original, per a després contar-les als més menuts del col·legi concertat.

«Estem molt contents amb la implicació de tot l'alumnat, 297, i hem aconseguit els objectius que ens marcàrem a l'inici de tota esta aventura: conéixer la realitat d'Àfrica i empatitzar amb eixa realitat que hui és d'ells, però que en uns anys pot ser d'altres», manifesta Martínez. «Aprofitàrem esta ocasió per a establir un sentiment de família entre totes i tots, perquè això també ens caracteritza», diu la directora pedagògica.

«A més, l'alumnat de Secundària va redactar un escrit que van signar tots i cadascun dels escolars, pel qual es comprometien a que tota l'acció tinguera una repercussió social», remarca.

Diferents metodologies

Els alumnes d'Infantil van treballar el projecte des d'un altre punt de vista. La coordinadora d'este cicle educatiu al Col·legi Claret Fuensanta, Esther Movilla, explica que l'activitat motivacional els va vindre d'una manera diferent a la dels alumnes de Primària i Secundària: «un dia els va arribar a classe una caixa sorpresa que contenia lletres, trossos de mapa, animals de joguet i fins i tot pèl d'animal». «Després vam fer una pluja d'idees entre tots per a decidir amb què anàvem a treballar i, al final, ens vam quedar amb la fauna perquè és el més atractiu per a ells», matissa.

Una de les activitats més interessants que van realitzar els infants d'Infantil en el projecte va ser la de treballar estretament amb l'alumnat de Secundària. Els més majors fan durant tot l'any acompanyament lector i, amb el projecte d'Àfrica, van fer el mateix, «van treballar obres africanes que estaven en urdu i després les representaven en Infantil». «Els xiquets van descobrir un dialecte diferent i va ser molt divertit», diu.

Treballar per la inclusió

Un altre dels elements que caracteritza al Col·legi Claret Fuensanta és la facilitat amb la qual treballen la inclusió i la diversitat, ja que «fer combregar 32 nacionalitats i 17 llengües maternes no és fàcil, però nosaltres ho fem amb total naturalitat», explica Martínez. La directora pedagògica relata que el centre compta amb dues aules d'immersió lingüística, una de castellà i una altra de valencià, per les quals passen tots els nous escolars que arriben. «Les tenim dividides en tres nivells diferents però no ajuntem als alumnes per l'edat, sinó pel nivell, així anem treballant amb ells l'oïda i la fonètica», detalla. «També treballem de forma condensada les àrees d'expressió i comprensió perquè, una vegada a l'aula, seguisquen les classes amb més facilitat».

A més, Martínez matisa que des del centre intenten realitzar una labor social que traspasse les parets del col·legi. «Els alumnes de Secundària són els intèrprets dels pares dels alumnes que acaben d'arribar al col·legi, així li donem la importància a aqueix alumne en qüestió i li transmetem el valor de la importància de la seua llengua materna», afirma.

«Que facen este joc de traducció fa que les famílies se senten integrades en el centre però també que es preste un servei a la comunitat», puntualitza. També acompanyen a les persones a fer alguns tràmits, com per exemple, la sol·licitud de la targeta de l'EMT o al pediatra.

Però el premi d'Inclusió de la Fundació SM no és l'únic guardó que ha obtingut el Col·legi Claret Fuensanta. L'any passat, el grup d'alumnes de Secundària integrat per Maité Leiva, Rogers Sobrado, Tristán García i Julián Alzate, va obtindre el primer premi en el Concurs de Ciència «Experimenta» organitzat per la Facultat de Física de la Universitat de València per haver realitzat un hivernacle sostenible amb materials reciclats com peces d'ordinador en desús.

El treball, que també formà part del projecte «Claret Fuensanta per Àfrica», va estar tutoritzat per Juanjo Sepúlveda i va guanyar per votació popular entre un total de 100 de iniciatives presentades.

Contra l'assetjament escolar

El Col·legi Claret Fuensanta no és l'únic centre educatiu valencià que ha aconseguit un guardó en el concurs «Mi colegio se mueve» organitzat per la Fundació SM. Així, l'Escola San José, es va alçar amb el primer premi en la categoria de convivència gràcies al seu «Club de los Valientes». Esta particular associació tenia com a objectiu combatre la violència a les aules promovent els models igualitaris, lliures de tota mena de violència, conjuminant la valentia amb l'amistat, la solidaritat, la bondat i el bon tracte sempre.

Ambdós centres van arreplegar els premis a la gala «Gestionando hijos» que el mes passat organitzà Levante-EMV.