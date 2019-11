Les ecoescoles, a l'avantguarda de la sostenibilitat

Dels 656 Projectes d'Investigació i Innovació Educativa que es duran a terme al llarg d'este curs acadèmic amb una inversió de més d'1,9 milions d'euros per part de la Conselleria d'Educació, 86 estàn dissenyats per a treballar l'educació per al desenvolupament sostenible en tots els espais dels centres. I una de les diverses vessants del quasi centenar d'iniciatives es correspon amb les anomenades ecoescoles.

El concepte d'ecoescola fa referència a aquell centre educatiu que busca integrar la sostenibilitat en el seu model pedagògic i de gestió, amb la promoció de l'educació ambiental per al desenvolupament sostenible en totes les seues aules, serveis i activitats educatives. Això convertix tota la comunitat educativa en un autèntic agent de canvi i de sensibilització de la ciutadania envers la conservació del medi ambient.

Mitjançant este tipus de projectes, impulsats per 38 centres educatius de 29 municipis valencians i que mobilitzen més d'11.100 escolars d'Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP i Educació Especial, l'alumnat aprén a treballar, cultivar i estimar la terra a través de l'hort escolar, i descobrix conceptes tan rellevants com la sostenibilitat o l'agricultura ecològica i de proximitat.

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, destaca que «amb projectes com les ecoescoles treballem als centres educatius els valors perquè els actuals xiquets i xiquetes tinguen consciència dels reptes del futur i com d'important és l'equilibri mediambiental».

Exemple de protecció del medi

L'objectiu d'estos projectes d'innovació educativa sobre les ecoescoles és que les bones pràctiques pedagògiques dels 38 centres docents participants es convertisquen en un exemple de bones pràctiques de promoció de la protecció del medi natural i del desenvolupament d'ambients educatius més sostenibles que es poden compartir amb tota la comunitat educativa.

A les comarques d'Alacant, Educació ha adjudicat ajudes a set projectes d'ecoescoles que impulsen 24 centres docents de 23 municipis amb vora 5.900 alumnes. Les comarques de Castelló sumen dos projectes al voltant de les ecoescoles, en els quals participen sis centres docents de tres municipis que atenen més de 2.100 escolars i, finalment, a les comarques de València són quatre els projectes, amb huit escoles implicades de tres municipis que escolaritzen més de 3.100 xiquets i xiquetes.

Sobre la iniciativa, Marzà ressalta que «estem en un context d'emergència climàtica, en què els més joves abanderen la lluita contra els efectes del canvi climàtic, són un exemple a seguir a escala mundial». A més, «la renaturalització de les escoles també implica una reflexió i un canvi dels espais exteriors cap a un model més natural i d'alt contingut pedagògic», explica.