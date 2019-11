L'IES Malilla entrega els premis del V Certamen de Joves Investigadors

L'IES Malilla de València va acollir, el passat 22 d'octubre, el lliurament dels premis de la cinquena edició del «Certamen IES Malilla Joves Investigadors». En este cas, cinc han sigut els millors treballs d'investigació presentats per estudiants de Batxillerat de tota la Comunitat Valenciana.

Aíxí, el primer premi ha sigut per a Alejandra Martinez, Mireia Navalón e Isabel Marco pel treball «On posar l'accent?Anàlisi de la violència de gènere a la premsa valenciana»; el segon ha recaigut sobre Celia Duart i Claudia González per «Evidencias de incumplimientos de la ley de publicidad» i el tercer escaló del podi ha sigut per al treball «Las enfermedades hereditarias, la talasemia y yo», de Gemma Azor. També s'han concedit dos accèssits. El primer per a Sofía Amores Parra per «¿Cómo afecta la temperatura a la rancidez oxidativa del aceite de sésamo en presencia de dicromato de potasio?»; mentre que el segon l'ha guanyat la recerca de Aroa Barberán Martín per «¿En qué medida se reducirán las emisiones de CO2 entre el 2020 y 2023 asociadas al uso de vasos de plástico en el complejo Preuniversitario Mas Camarena tras prohibir su comercialización?».

La importància d'investigar

La coordinadora del certamen, Carolina Picazo, destaca que el programa d'innovació de joves investigadors, nascut en el centre l'any 2009, «és una oportunitat immensa que se'ls dóna als alumnes de Batxillerat per a estudiar de manera diferent, sobre el terreny, millorant les seues habilitats necessàries en un futur».

I és que com recorda la coordinadora, parlar de la investigació com a recurs acadèmic educatiu, «és parlar d'estimulació als alumnes perquè continuen desenvolupant les seues qualitats cognitives, comunicatives i d'aprenentatge». A més, «la investigació brinda la possibilitat de treballar sobre un tema d'interés personal i els alumnes aconseguixen millorar les seues destreses, competències i coneixements», remarca Picazo.

Per tot això i més, diu la coordinadora, «continua sent important per a nosaltres organitzar este certamen entre els centres que compartisquen un projecte semblant al nostre i que permeta projectar la vocació investigadora i l'objectiu de l'excel·lència que perseguix l'ensenyament públic».

L'acte va comptar amb l'assistència de les famílies, professors i equips directius. També van acudir la presidenta de l'ampa del centre educatiu així com el president de l'associació d'antics professors i alumnes, Rosa Jover i Domènec Cuevas, respectivament. També estigueren representants de la comissió del jurat del concurs. La directora general de Ciència i Investigació, Carmen Bevià, tampoc va voler perdre's el lliurament dels guardons, entre altres.