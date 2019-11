Tres anys amb Kylu

L'Oceanogràfic de València es prepara per a acollir un dels esdeveniments més especials: Kylu, l'únic bebé beluga d'Europa, complix tres anys el pròxim divendres. L'animal ja s'assembla molt a la seua mare, Yulka, però conserva el color grisenc tan característic de les cries, encara que menys fosc.

El bebé creix ràpid però la seua capacitat per a aprendre és més ràpida encara. A hores d'ara, Kylu ja ronda els 400 quilos, sobrepassa els tres metres de longitud i li han començat a eixir, també, les dents de dalt. A més és un bebé que menja cada dia uns 15 quilos de diversos tipus de peix, i, com un xiquet que va creixent, a vegades mama de la seua mare.

Kylu és llest com ell a soles i aprén molt ràpid, de fet ja es comporta amb molta intel·ligència amb els veterinaris, amb els investigadors i, per descomptat, amb els seus cuidadors. La seua actitud col·laboradora amb els veterinaris permetrà una millor atenció i cura i, també, el seu desenvolupament futur i el seu benestar.

Els investigadors compten amb un animal únic que els permet poder estudiar aspectes de la seua fisiologia i els entrenadors, per part seua, tenen en Kylu un animal excepcional, amb actituds típiques de la seua edat (juganer i curiós) i una fina intuïció per a l'aprenentatge.

Així, el divendres pel matí, l'Oceanogràfic celebrarà el seu aniversari en una festa que han preparat els seus cuidadors. En esta celebració participaran alumnes del CEIP Jaume I de València i s'entregarà un pastís al bebé beluga.

El miracle de la ciència

Des de l'Oceanogràfic asseguren que Kylu és un miracle. En l'aquari ho saben perquè ja van tindre una cria que només va sobreviure 25 dies. «Va nàixer un dia de súper lluna plena, el 15 d'octubre, després de cinc-cents dies d'embaràs», relata Celia Calabuig, presidenta d'Avanqua (empresa gestora de l'Oceanogràfic). La conseqüència d'això és tindre, a la porta de casa, «una oportunitat històrica per a estudiar les amenaces produïdes per l'home i aconseguir la manera de mitigar-les».

Però portar al món un xicotet balenó en captivitat no és fàcil. «Teníem molta por de no aconseguir-ho, però va arribar a haver-hi fins a 30 persones simultàniament cuidant-la». De fet, la fita frega l'impossible ja que, res més nàixer va sorgir el primer problema: mare i fill no s'entenien.

Per això, els responsables de l'Oceanogràfic van desenvolupar un sistema de lactància artificial. Després d'uns primers dies en què es va munyir a la mare per a administrar-li el calostre al menut, el menú va passar a ser de farinetes, peix triturat, oli de peix, nata i vitamines. El responsable de la zona de l'Àrtic del parc, Nico Issenjou, reconeix que és «una fita a Europa» i que han estat en contacte permanent amb aquaris del Canadà i els Estats Units per a intercanviar dades i experiències.

Cures constants

Kylu s'anomena així per l'associació del nom dels seus pares, Kairo i Yulka, les dos úniques belugues de l'Oceanogràfic. El seu va ser un embaràs desitjat, encara que no buscat. La naturalesa així ho va fer possible i era qüestió d'aprofitar novament l'oportunitat i procurar que, en esta ocasió, no s'escapara.

Yulka va ser sotmesa a un control diari els quasi dos anys d'embaràs i després d'un part de més d'onze hores va nàixer sense complicacions. A partir d'ací va començar el repte, del que ja es senten orgullosos tots els membres que conformen l'Oceanogràfic.