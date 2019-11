El ball que busca la identitat

Five days to dance. Una parella de ballarins apareix un matí a l'aula del Comenius Centre Educatiu de València. És dilluns, i anuncien a un grup de 80 adolescents que tenen cinc dies per pujar a un escenari i ballar, en esta ocasió, per buscar la seua identitat. Una setmana per canviar les coses; un xicotet termini, però un gran repte: moure les persones quan el món les paralitza. La dansa obliga a estos joves a trencar els seus rols i refer-se just quan s'estan forjant.

Les llums s'encenen a l'església del monestir de Sant Miquel dels Reis i el públic comença a aplaudir com si no hi haguera un demà. Sobre l'escenari, un grup de 80 escolars de 3r d'ESO del Comenius Centre Educatiu de València que acaba de fer front al que probablement serà el repte més difícil de la seua vida: trobar la seua identitat a través del ball. Este ha sigut l'objectiu de l'última edició de «Five days to dance», un projecte educatiu basat en la dansa-teatre en el qual el centre escolar concertat porta participant des de fa un lustre.

L'espectacle, anomenat «PA.RA.DE», ha estat involucrat amb l'art i la pintura, més concretament amb l'obra del pintor alemany, Max Beckmann. El seu treball mostra l'evolució de la seua vida, marcada pels forts esdeveniments, i els seus llenços plasmen els seus sentiments, que vaguen entre l'optimisme i el pessimisme; l'ordre i el caos. I és que, com bé diu el director d'ESO i Batxillerat del centre educatiu, Paco Martí, «els alumnes han representat els papers que cadascú té en la seua vida i això és el que es perseguia amb tota esta actuació, que es troben a ells mateixos».

Però Martí reconeix que no ha sigut un treball fàcil perquè la identitat, com a concepte, és abstracte, «si als adults ens costa trobar-nos a nosaltres mateixos i saber quin és el nostre paper en la vida, imagina com de difícil ha de resultar per a uns adolescents que estan començant a forjar-se com a persones».

No obstant això, el resultat ha sigut el que s'esperava, «durant cinc dies, l'alumnat ha treballat moltíssim, han aprés i han gaudit fent-ho, que és el més important», apunta Martí. «A més, hem comptat amb tot el suport de les famílies des del primer minut», remarca. Però els estudiants no han estat sols ja que han comptat amb l'ajuda d'Amaya Lubeigt i Wilfried van Poppel, dos ballarins i coreògrafs que duen a terme este apassionant projecte educatiu amb alumnes de Secundària. Cal remarcar que el Comenius Centre Educatiu es l'únic col·legi de València que participa en este projecte.

Martí relata que, en esta ocasió, han col·laborat amb el Consell Escolar Valencià (CEV) i que el seu espectacle ha donat el tret d'eixida de la campanya «RqRqR: REpensem els RElacions, REpresentem altres REalitats», iniciativa de conscienciació contra la violència de gènere impulsada pel CEV un curs més, que perseguix, fonamentalment, detectar la violència de gènere entre estudiants a partir de les situacions que viuen, i plantejar possibles solucions convertides en recomanacions dirigides a l'Administració Pública.

A més, el director d'ESO i Batxillerat del centre educatiu també relata que «vam llegir el conte Princeses sense corona perquè dóna peu al fet que es parle d'identitat, micromasclismes i trencar prejudicis cap a les dones», ressalta.

Projecte europeu

Els i les adolescents del Comenius Centre Educatiu participaran en este projecte durant dos anys més, ja que la iniciativa forma part del treball europeu «Learning trough the dance» i en el qual, al costat del centre educatiu valencià, també es troben el Lernhaus im Campus en Osterholz Schambeck (Alemanya) i l'Escola de Dansa Lugar Presente en Viseu (Portugal).

Així, els tres col·legis compartixen un mateix projecte erasmus+ i un objectiu comú: portar la dansa als centres escolars i que esta siga part del currículum escolar dels adolescents. Este projecte implicarà a més de 200 estudiants entre els tres grups de les tres ciutats.