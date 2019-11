Mas Camarena es convertix en el primer col·legi exemplar per l'ús de la tecnologia intel·ligent

El Col·legi Mas Camarena de Bétera s'ha convertit en el primer centre educatiu exemplar de tota la Comunitat Valenciana en obtindre un reconeixement per part d'Smart Techonologies per l'ús de tecnologia innovadora i intel·ligent en les seues instalacions.

El centre educatiu de Camp de Túria va començar la implantació de pissarres digitals interactives ja fa 10 anys i actualment compta amb els nous panells interactius a les seues aules. Però l'alumnat no és l'únic que empra esta tecnologia, ja que el professorat utilitza el programari «SMART Learning Suite», tant en la seua versió instal·lable com la suite en línia, la qual cosa permet desenvolupar metodologies basades en l'aprenentatge col·laboratiu entre els estudiants.

En paraules de la directora del complex educatiu Mas Camarena, Maite Marín, «es fonamental que l'escola no es desconnecte de la pròxima revolució tecnològica que està començant a sorgir pel que la inclusió de la tecnologia a les aules és imparable». «Per això, Mas Camarena aposta per empreses com SMART, que treballen per a aportar l'última tecnologia a l'aula aconseguint que el nostre centre continue sent capdavanter en les seues eines tecnològiques», remarca Marín.

Efectivitat i bones pràctiques

Les escoles exemplars SMART demostren efectivitat i pràctiques innovadores en l'ús de la tecnologia smart, tant en maquinària com en programari, que milloren els resultats acadèmics de l'alumnat i estan obertes a compartir les seues bones pràctiques amb tota la comunitat educativa.

En el cas de Complex Educatiu Mas Camarena, s'està comprovant que els beneficis es dirigixen cap a la personalització de l'aprenentatge, la creació d'entorns d'aprenentatge col·laboratius, la tecnologia com una expansió de l'aula i una major i millor interacció entre professorat i alumnat.

Tot això ho aconseguixen recolzant-se en diversos pilars, com per exemple, la connectivitat a Internet, la formació tecnològica dels professors i una metodologia en la qual estiguen ben integrades les noves eines.