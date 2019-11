El club que lluita contra l'assetjament

«En Escuelas San José-Jesuitas de València busquem persones que respecten, que diguen sempre la veritat, que donen suport als altres, que siguen solidàries, que diguen les coses, que respecten el no, que passen dels que molesten, que tracten sempre bé, que dialoguen amb els altres i que siguen exemple». Amb esta declaració d'intencions i emocionants paraules comença l'alumnat d'Escuelas San José-Jesuitas de València l'aventura en «El club de valents», un projecte que els ha fet guanyar el primer premi en la categoria de Convivència en el concurs «Mi colegio se mueve», organitzat per la Fundació SM.

«El club de valents», segons explica el coordinador de Convivència d'Educació Primària, Alfredo Martínez, «és un projecte educatiu d'èxit derivat del model dialògic de resolució de conflictes que, al seu torn, és una de les actuacions que la Comunitat Científica Internacional proposa a partir d'un estudi elaborat per l'organització CREA». Concretament, matisa Martínez, «El Club dels valents és una eina que naix en el col·legi Sansomendi del País Basc, centre educatiu pioner en la seua implantació, i nosaltres decidim posar-lo en marxa».

No obstant això, esta particular associació que es dóna entre els murs del col·legi concertat, i que té com un dels seus objectius principals que els escolars assimilen certes maneres de tractar als altres, no els resulta desconeguda ja que, com explica el coordinador, «vam realitzar una experiència pilot fa quatre anys amb un grup de 4t de Primària, vam veure que va tindre molt bons resultats i vam decidir involucrar a tot el cicle de Primària, uns 800 escolars, així com a la resta de tota la comunitat educativa».

Però, com funciona este club? D'una manera molt senzilla. Martínez relata que van dissenyar un itinerari perquè, al llarg dels sis cursos que conformen el cicle de Primària, «l'alumnat anara assimilant els deu principis o valors que creiem que han de reunir totes les persones valentes, com per exemple, dir les coses, donar suport a totes les persones i respectar». Així, en 1r i 2n, els escolars treballen els cinc primers valors i conformen el que el col·legi definix com el «Superequip», «perquè volem treballar amb ells el sentiment de pertinença a un grup i, també, perquè són nous en el centre i han d'aprendre a relacionar-se amb els altres», diu. A més, «els donem un dibuix amb forma de superheroi perquè posen la seua foto i acolorisquen les insígnies dels valors que aconseguixen amb el pas del temps», assenyala.

El funcionament d'«El club de valents» canvia de dinàmica a mesura que els escolars van passant de curs. Martínez detalla que als alumnes de 3r i 4t de Primària els donen el carnet de valents en el qual figuren els deu principis «perquè se senten partícips d'esta aventura i perquè complisquen les deu premisses».

Amb els de 5é i 6é construïxen el «Cercle Màgic», «ho diem així perquè el cercle ve a reflectir l'entorn dels escolars, amb qui es relacionen, i màgic per les seues accions», explica Martínez. «Entenem que els alumnes d'estos dos últims cursos ja són majors i que el que fan pot influenciar, per a bé o per a mal, als més xicotets», puntualitza. De fet, els alumnes d'estos dos cursos realitzaven activitats de forma conjunta amb els més xicotets per a compartir la seua experiència en esta important tasca.

Les assemblees com a eix

Una de les principals iniciatives dutes a terme en «El club de valents» ha sigut la realització d'assemblees. En estes reunions, els xiquets i xiquetes tenen la potestat de retirar el carnet de valent a algun company si detecten una conducta impròpia. «El que perseguim amb això és que l'alumne que s'ha quedat sense el carnet, reflexione, i quan això succeïx, els propis companys li ho tornen», explica Martínez. Sobre el paper que juga el professor en les assemblees, el coordinador puntualitza que s'encarreguen de canalitzar-les, induir-les i guiar-les, «però el que volem és que els xiquets s'adonen pel seu propi compte».

A més, diu Martínez, «els escolars solucionen els conflictes a través del diàleg perquè volem que aprenguen que eixa és la base per a solucionar els problemes, amb un diàleg igualitari». «El que aconseguim amb les assemblees és que els escolars adquirisquen seguretat a l'hora de manifestar-se davant una injustícia o conducta negativa, però que també prenguen partit davant qualsevol situació negativa que puga patir algun company», matisa.

El valor de la convivència

«El club de valents» és una gran actuació que ha necessitat la implicació de moltes persones, entre elles, l'equip docent d'Escuelas San José-Jesuitas de València. Martínez manifesta que una de les coses que els ha ajudat «molt» ha sigut la creació de la comissió de convivència, espai on es decidix tot. «A partir d'esta comissió, el coordinador de cada curs estén als seus companys el que es parla i, entre tots, posen el seu granet d'arena i el projecte es va consolidant perquè es veuen bons resultats», descriu el coordinador, «al final som molta gent, hi ha molta faena darrere i nosaltres també estem aprenent molt», afegix.

A més, «els escolars han millorat molt la manera de relacionar-se entre ells, solen guardar el torn de paraula, es respecten i es diuen les coses des de l'educació», apunta Martínez. «Per comentaris que ens arriben de les famílies, els alumnes estan portant el projecte més enllà de les aules i al final el que volem és això, que s'extrapole en la seua vida quotidiana i que no es quede tot en el col·legi», diu.

Per part seua, la directora de Primària d'Escuelas San José-Jesuitas de València, Amparo Pagés, posa l'accent en deixar clar que «nosaltres oferim el model de la convivència des d'una altra mirada, volem ensenyar-los a conviure i previndre conflictes».

En el seu cas, diu Pagés, «no és un model punitiu ni sancionador, és un model que dota al nostre alumnat d'eines i recursos perquè sàpiguen relacionar-se entre ells i evitar la violència que veuen en la televisió o fins i tot en el carrer».

Pagés reconeix que implicar a quasi 800 alumnes en esta actuació «pot semblar difícil però al mateix temps és una riquesa gran perquè suposa un entrenament per a la seua vida, de manera que quan isquen al món real, reaccionen davant segons quines activitats o quins moments». «Els ajudem a tindre una actitud positiva però també a visibilitzar situacions anòmales», assenyala.

La directora de Primària remarca que «El club de valents» és «un acompanyament que realitzem amb l'alumnat, un reforç i un seguiment de la pròpia actuació». A més, explica que «la convivència és un valor molt important per a nosaltres com a congregació perquè la companyia de Jesús també ha guanyat un premi nacional, la qual cosa ens permet estendre un model i fer visibilitzar una acció que per a nosaltres és molt bona, positiva i que ens dóna molt bons resultats».

Però este centre no ha sigut l'únic guardonat per la Fundació SM. Com va comptar Levante-EMV, el Col·legi Claret Fuensanta de València va guanyar el primer premi en la categoria d'Inclusió del concurs «Mi colegio se mueve». Tots dos centres educatius van recollir el premi en la gala «Gestionando hijos» que el diari va organitzar el mes passat.