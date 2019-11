La Fundació Bromera celebrarà la 2a jornada formativa «Clubs de lectura. Entre línies» el 13 de desembre

L'Octubre Centre de Cultura Contemporània acollirà la segona edició de la jornada formativa «Clubs de lectura. Entre línies» el divendres 13 de desembre. Es tracta d'una activitat gratuïta adreçada a aquells professionals de biblioteques, llibreries i Centres de Formació de Persones Adultes (CFPA) que coordinen o volen posar en marxa un club de lectura en valencià.

Les persones que vulguen matricular-se en l'activitat hauran d'inscriure's prèviament, si no ho han fet ja, en el web www.clubdelecturaenvalencia.org. El termini finalitza l'11 de desembre, inclòs. En el cas d'assistir acompanyat o acompanyada, caldrà informar l'organització per tal que reserve el seient corresponent.

La jornada començarà a les 10 h amb la presentació de la formació i dels materials didàctics que s'hi lliuraran als participants. A continuació, l'especialista en animació lectora Anna Ballester, escriptora i membre de tres clubs de lectura, impartirà el taller «Quin llibre llegim?», on aportarà idees sobre què fer durant i després de la lectura d'un llibre al club.

A les 11.30 h el coordinador del Programa d'Acció Lectora de Barcelona, Óscar Carreño, hi farà una conferència sobre com conduir les reunions: «Clubs de lectura més enllà dels clubs de lectura». És autor dels llibres Clubes de lectura. Obra en movimiento (UOC, 2012) i El eco de las lecturas (Ministerio de educación de Chile, 2015) i ha coordinat els clubs de lectura de les biblioteques de Barcelona.

Intercanvi de pràctiques

L'activitat clourà amb la presentació d'experiències a càrrec de diversos coordinadors i coordinadores de clubs de lectura valencians que hauran d'apuntar-s'hi prèviament enviant un correu electrònic a clubsdelectura@fundaciobromera.org. En l'assumpte hauran de posar «Presentació d'experiències» i, en el cos del missatge, indicaran les següents dades: nom i cognoms; nom de la biblioteca, llibreria o CFPA; telèfon de contacte i adreça electrònica.