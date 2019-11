L'educació suma amb la implicació de les famílies i els docents

La figura del consell escolar ha anat guanyat pes dins dels centres educatius amb el pas del temps. Tant és així, que ara, bona part de les accions que duen a terme els col·legis, passen pel consell escolar, un òrgan de govern autònom triat democràticament. Així, la directora general d'Innovació i Ordenació Educativa de la Conselleria d'Educació, Margarida Castellano, explica que «els consells escolars són un espai de reflexió sobre les necessitats i els projectes educatius de cada centre i, per tant, un centre educatiu mai funcionarà bé sense un consell escolar en el qual s'impliquen les mares i els pares de l'alumnat».

L'ensenyament valencià està ple d'exemples de bones pràctiques d'escoles democràtiques en què la cooperació i la col·laboració de les famílies en la tasca de millorar els centres educatius a través dels consells escolars està donant resultats excel·lents.

Un d'estos centres en els quals l'educació suma amb la participació és el CEIP El Barranquet de Godella. «Des del nostre punt de vista, el consell escolar és una eina que reforça l'escola pública i facilita el procés democràtic en la presa de decisions en els centres escolars», conta Cristina Martí, vicepresidenta de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) El Barranquet i representant de l'ampa en el consell escolar.

«Al CEIP El Barranquet som conscients de la importància de treballar conjuntament entre mestres, famílies i alumnat. Per això, considerem el consell escolar un punt de trobada fonamental per a intercanviar opinions i punts de vista i aconseguir objectius comuns que milloren la nostra escola», apunta Martí.

La implicació de les mares i pares en el consell escolar del CEIP El Barranquet ha permés en els últims cursos que l'escola aporte propostes als pressupostos participatius de l'ajuntament, l'organització de xarrades d'Escola de Famílies, incloent-hi sessions amb l'alumnat i professorat, el projecte participatiu de creació d'un pati inclusiu i igualitari, així com les millores en el servei de menjador i les festes de benvinguda i final de curs, entre altres.

També destaquen entre les experiències de cooperació de famílies i escola a través del consell escolar el projecte «El pati que somiem» del CEIP Soler i Godes de Castelló, o del CRA Benavites-Quart de les Valls, en què les famílies participen en comissions per a organitzar els diferents projectes com: rutes de senderisme; la castanyera; el certamen de poesia; els tallers de cada dijous (cuina, ràdio, escriptura...); i el CEIP Rabassa d'Alacant, on cada curs s'organitza des del consell escolar una escola de mares i pares, segons temàtiques sobre les quals detecten que necessiten orientació les famílies i també es porten avant projectes com un hort ecològic.