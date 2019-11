Maria Vàzquez guanya el Premi Llegir 2019

Maria Vàzquez Carlos, professora d'anglés del col·legi Nuestra Señora de Fátima de Sueca, ha guanyat el Premi Llegir 2019 (dotat amb 500 €) amb l'article «Complicitat», on, amb tendresa i originalitat, descriu les estones que ha passat llegint amb el seu fill des que la seua infantesa. La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha impulsat per huité any consecutiu aquest reconeixement amb l'objectiu de fomentar i difondre l'escriptura i la publicació d'articles sobre la importància de la lectura.

El jurat va acordar per majoria destacar com a segon premi (dotat amb 300 €) «La certesa del somriure», un article molt literari que Cristina Marqués Ferrer, professora de valencià a l'IES Álvaro Falomir d'Almassora i col·laboradora de Levante-EMV, ha dedicat al reconegut escriptor i contacontes valencià Carles Cano.

El tercer premi (dotat amb 200 €) ha sigut per a l'escriptor valencià Vicent Sanxis Martínez per l'article «Llegir per escriure», on fa referència a la influència que els llibres llegits al llarg de la seua vida han tingut en el seu estil literari i en la decisió de dedicar-se a l'escriptura.

Durant l'acte de lliurament, que es va celebrar ahir a la Casa de Cultura d'Alzira, es va atorgar també el XIV Premi d'Experiències de Foment de la Lectura, dotat amb 800 € per la Regidoria de Cultura de l'ajuntament alzireny. El guardó va recaure en el CEIP Lluís Vives d'Ontinyent, que va presentar «Ens agrada llegir», un projecte amb una trajectòria consolidada que implica tota la comunitat educativa en el foment de la lectura.

El segon premi, dotat amb 600 € per la Fundació Bromera, fou per a «Iaieries», una experiència del CEIP Les Comes de l'Alcúdia que posa en valor les relacions intergeneracionals i aposta per la difusió de les rondalles i dels contes populars valencians.