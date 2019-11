Mil samarucs omplin «l'Albufereta»

Mes de mil samarucs ( València his pànica), van entrar ahir pel matí a poblar les aigües del Llac Viu, la xicoteta albufera de l'Oceanogràfic, que està reproduint la Fundació Oceanogràfic amb flora i fauna locals, cada vegada més abundant i d'espècies més diverses.

Els exemplars han sigut reproduïts en captivitat en les instal·lacions que la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica té en El Palmar (Parc Natural de l'Albufera), destinades a salvar les espècies més amenaçades de la nostra flora i fauna aquàtiques. Així, el director general del Medi Natural i Avaluació Ambiental, Francisco Javier Quesada, ha participat en la solta d'estos peixos tan característics de la Comunitat Valenciana, que es troben en perill d'extinció, i als quals la Generalitat Valenciana ha destinat grans esforços, que en alguns casos han obtingut resultats positius.



Un hàbitat adequat

En este cas, la conselleria que dirigix Mireia Mollà ha considerat que l'ecosistema que s'ha creat des de fa uns anys en els llacs de l'Oceanogràfic, té totes les garanties per a allotjar este animal emblemàtic. També ha valorat el gran valor divulgatiu que suposarà donar a conéixer l'espècie i difondre la delicada situació dels xicotets peixos al 1,5 milió de visitants que passen anualment per les instal·lacions del centre.



El samarugo, en castellà, és una espècie associada a aigües quietes com a aiguamolls i és exclusiva d'Espanya, sobretot de la Comunitat Valenciana. És molt sensible als canvis d'hàbitat i molt feble front la introducció d'espècies invasores com la gambusia ( Gambusia holbrooki), un peix importat d'Amèrica del Nord utilitzat per a lluitar contra el paludisme.

Esta acció s'unix a una altra mena de projectes en els quals col·labora la Fundació Oceanogràfic amb la Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica per a la conservació i reproducció d'espècies de fauna – tortugues o ofegabous- i flora autòctones en perill d'extinció, com ho prova el fet que el Llac Viu s'ha convertit en un espai natural, no sols per a invertebrats, sinó també per a vertebrats com a amfibis i ocells que troben, en les seues aigües, el seu hàbitat.