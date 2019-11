Un projecte basat en valors educatius

El complex educatiu Mas Camarena de Bétera també ha rebut el reconeixement «Apple Distinguished School 2019-2022» pel seu projecte educatiu propi basat en la innovació, la tecnologia, el multilingüisme i una forta base en els valors educatius. A més, este centre educatiu es pioner a la Comunitat Valenciana en obtindre este reconeixement.

El projecte educatiu de Mas Camarena té com un dels seus pilars fonamentals la innovació tecnològica i la cerca de metodologies actives que impulsen l'aprenentatge dels seus alumnes, i per a afavorir el desenvolupament tecnològic, el centre treballa, amb els escolars d'Infantil i Primària, el denominat «racó iPad», on s'inicien en programació robòtica. És des de 5é de Primària quan l'ús de l'iPad es generalitza, i tenen un potent programa curricular des de 3r de Primària amb robòtica i programació dins del currículum escolar.

D'altra banda, l'alumnat de Secundària comença amb programació avançada, impressió 3D i robòtica mentre que els alumnes de Batxillerat ja acudixen a classe amb el seu propi MacBook. A més, la unió de la seua metodologia amb l'organització del Batxillerat Internacional, i amb la tecnologia, prepara als alumnes per a ser ciutadans del món actual i futur.

L'elecció del Col·legi Mas Camarena com «Apple Distinguished School» demostra que el centre és un espai d'aprenentatge innovador i dinàmic que motiva als alumnes i que, a més a més, oferix proves tangibles d'èxit acadèmic. Així, la directora del complex educatiu, Maite Marín, afirma que «tot l'equip de Mas Camarena se sent molt orgullós d'haver sigut reconegut amb esta distinció, ja que representa un gran esforç any rere any per a mantindre's a l'avantguarda educativa».