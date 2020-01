La conselleria anima als centres educatius a què participen en el «Dia de l'Esport» 2020

El pròxim 31 de gener finalitza el termini per a formalitzar les inscripcions dels centres educatius al «Dia de l'Esport», una iniciativa que promou la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la Fundació Trinidad Alfonso i el Comité Olímpic Espanyol, per a divulgar l'activitat física i els valors de l'esport entre els més menuts. Enguany, l'esdeveniment que unix tant l'esport com l'educació, se celebrarà el dilluns 6 d'abril i porta com a títol «Des del col·legi fins al Japó, esport i diversió» amb motiu de la celebració dels Jocs Olímpics (JJ OO) de Tokio que es faran entre el 24 de juliol i el 9 d'agost.

Els centres educatius de la Comunitat que estiguen interessats a participar, encara estan a temps de formalitzar la seua inscripció a través d'un formulari en línia disponible en el lloc web de la Fundació Trinidad Alfonso (fundaciontrinidadalfonso.org/dia-del-deporte/). En eixe formulari, els col·legis deuen indicar les dades del propi centre (nom, direcció, localitat, el nom del director o directora així com el nombre d'escolars que participaran) i, també, les dades de contacte de la persona responsable (telèfon i correu electrònic).

Com a novetat, en la cinquena edició del «Dia de l'Esport», els centres que participen poden contribuir amb un projecte solidari al qual es destinaran els fons arreplegats. A més, només per participar en esta iniciativa que va començar fa quatre anys, cada centre educatiu rep un paquet de material esportiu. També es podrà participar en un concurs en el qual els sis millors vídeos gravats durant la jornada seran premiats amb un xec regal de 2.000 euros per a la compra d'equipament esportiu per al centre.



Més enllà de les aules

Esta iniciativa consistix en el fet que un gran nombre de centres educatius participen en una jornada esportiva conjunta, al marge de la classe d'Educació Física, amb diferents tipus d'activitats a les escoles i instituts valencians que fomenten entre l'alumnat els valors de l'esport com el compromís, el treball en equip, la responsabilitat, l'esforç, la perseverança, el respecte i la pràctica d'hàbits saludables.

A més, el «Dia de l'Esport» reforça la implicació de la comunitat educativa amb el seu centre, fomenta metodologies cooperatives entre l'alumnat i dóna a conéixer diverses varietats de disciplines esportives.

Cal destacar que el nombre de centres educatius i d'escolars ha anat augmentant amb el pas dels anys. Així, en l'edició de 2019, més de 150.000 alumnes, d'entre 6 i 16 anys, de 646 centres educatius, van participar en este esdeveniment per tot el territori valencià; en 2018, van participar més de 95.000 xiquetes i xiquets de 300 centres educatius i, en 2017, el «Dia de l'Esport» va comptar amb el suport de més de 200 centres.