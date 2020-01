La forma més directa de conéixer les tortugues de l'Oceanogràfic

Arriba a l'Oceanogràfic, del 10 al 14 de febrer, el curs «Biologia, recuperació i conservació de tortugues marines». Una formació avançada de 20 hores de duració dirigida a persones interessades a augmentar els seus coneixements sobre la biologia de les tortugues marines i el procés de cura i recuperació en nuclis zoològics, així com la seua posterior reintroducció al medi marí.

Les persones que impartixen estos cursos són professionals amb àmplia experiència en els diferents àmbits de les temàtiques propostes. Es tracta de membres de l'equip de l'Oceanogràfic de València (biòlegs i veterinaris), així com investigadors d'algunes universitats de la Comunitat Valenciana, com la Universitat de València o la Universitat Politècnica, o d'altres comunitats autònomes com la Universitat de Barcelona.

En este curs, igual que la resta que s'impartixen en l'Oceanogràfic, s'utilitza una metodologia dinàmica i participativa. Per a això, es realitzen diverses xarrades en una sala habilitada per als cursos, així com una sessió pràctica en l'Àrea de Recuperació d'Animals del Mar (ARCA del Mar) de l'Oceanogràfic on es troben les tortugues marines, en la qual els professionals del centre ensenyen diferents aspectes biològics de les tortugues, així com el seu maneig i manteniment en un entorn controlat.

A més, l'últim dia els assistents al curs presenciaran la solta d'una de les tortugues que prèviament han vist en l'ARCA del Mar i que ja està recuperada.



Exercicis veterinaris

També s'aborden altres temes interessants com els processos veterinaris en la recuperació de les tortugues marines o els projectes de conservació i investigació que es realitzen actualment.

El coneixement d'estos projectes fa que l'alumnat dels cursos tinga una idea real de la problemàtica ambiental i les seues grans amenaces, per a posteriorment proposar accions positives de respecte al medi marí en general i a les tortugues marines en particular.

Per exemple, conéixer les campanyes de conscienciació entre el col·lectiu de pescadors, a través de la Xarxa de Varaments formada per la Universitat de València, la Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica i la Fundació Oceanogràfic.



Recurs educatiu

En el curs de tortugues no solament es parla de la biologia i el comportament de l'animal, sinó també del recurs educatiu de les tortugues marines en un entorn controlat per a realitzar diferents activitats amb la comunitat escolar. D'esta manera, es mostren diferents estratègies educatives per a acostar la conservació a les persones que visiten l'Oceanogràfic i que permeten transmetre continguts i fomentar actituds positives de respecte.

Qualsevol amant de les tortugues marines que pretenga aprofundir en la seua biologia, recuperació i conservació, pot apuntar-se encara al curs a través del web.