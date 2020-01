Joan Pla, una vida dedicada a la literatura

Els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura reconeixen enguany la trajectòria de l'escriptor Joan Pla i el treball a favor de la cultura de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA). A més, durant el lliurament dels premis, s'hi retrà homenatge a Llorenç Giménez.

Nascut a Artana i docent de professió, Joan Pla ha publicat més de 60 novel·les, entre les quals destaca Mor una vida, es trenca un amor, un dels clàssics per excel·lència de la literatura valenciana. Editat en 1981, ha venut més de 200.000 exemplars i està considerat un dels primers best-sellers en valencià.

Per mitjà de la història d'amor de Maria i Sergi, Mor una vida, es trenca un amor esdevé un passeig sentimental per una època recent i autoritària, i per un país, el nostre, rural i apassionat. Ens retorna als records d'infància, l'enamorament primer, els condicionants i les repressions socials, la presència sensitiva del paisatge, el desig de fugir a un país llunyà, i la mort.



Altres guardons

Les seues obres han rebut diversos premis literaris, com l'Enric Valor de Novel·la amb La maledicció del graal càtar, el Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil amb Només la mar ens parlarà d'amor, o el Vicent Silvestre de Narrativa Infantil amb L'autobús d'aniràs i no tornaràs.

La seua trajectòria literària i el seu compromís amb la llengua li han valgut diversos reconeixements, com el de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que va organitzar un sopar en homenatge a Joan Pla amb motiu del lliurament dels Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians de 2010, o el de l'Ajuntament de Borriana, que el va nomenar Fill Adoptiu en 2014.

El lliurament dels Premis Fundació Bromera 2020 tindrà lloc el divendres 7 de febrer, a partir de les 20.30 h, en el transcurs d'un sopar literari al saló Siglo XXI de l'Alcúdia. Per a assistir-hi, cal enviar un correu-e a contacte@fundaciobromera.org. El preu del menú són 30 euros.