L'Associació Esportiva Colpbol inicia l'any amb tres nous esdeveniments

Arranca el nou any i l'Associació Esportiva Colpbol enceta tres iniciatives més, a banda de presentar la segona fase de la competició de lliga integrada en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana; tot un ventall d'opcions obertes als centres, entitats esportives, professorat i altres professionals de l'educació física i l'esport per endinsar-se en este esport d'equip valencià, igualitari i inclusiu.

En primer lloc la Lliga Oficial de Colpbol 2019-20, en marxa des d'octubre, va presentar fa una setmana la segona ronda de la competició, on més de 5.000 esportistes en edat escolar participen representant poblacions de nord a sud del territori.

El calendari de la segona fase es desenvoluparà des de finals de gener fins al 24 d'abril i integra quaranta jornades que es disputaran, entre altres, a les localitats d'Elx, Castelló, Alacant, Onda, Alboraia, Montcada, Ibi, Requena, Alginet, Sagunt, Catarroja, Oliva, Bétera, Almàssera, Benifaió, Sant Joan d'Alacant, Riba-roja, Novelda, Vilamarxant, Xirivella, Alcàsser, Enguera i Paterna.

Especial rellevància en esta fase tindran poblacions com Manises, Mislata o Elda, que acolliran jornades de lliga en diverses seus de la localitat i València, que celebrarà sis jornades a distints barris de la ciutat. El recorregut cap a les Finals de Colpbol 2020 del proper maig continua en marxa.

D'altra banda, i després de l'èxit del programa «+Colpbol», iniciativa nascuda de la col·laboració entre l'Associació Esportiva Colpbol i la Fundación Trinidad Alfonso, i que en l'edició 2019 van disfrutar milers de persones, l'Associació presenta ara «+Colpbol 20», que evoluciona el format de la passada temporada. Des de l'1 de febrer s'obri el procés d'inscripció a les accions «Juga a Colpbol», pla de tallers didàctics que els centres o altres entitats que ho desitgen poden sol·licitar a través de la web oficial (www.colpbol.com), o «Forma't Colpbol», una nova edició del Curs de Tècnic de Colpbol que es realitzarà als mesos d'estiu, entre altres.



Formació específica

Abans, a més, l'associació també oferix una formació específica de Colpbol adreçada exclusivament a professorat d'educació física que s'inicia pròximament a Torrent.

Organitzada des del Cefire de l'àmbit Artístico-Expressiu, els docents interessats poden formar-se en les bases conceptuals, tècniques, tàctiques, reglamentàries i didàctiques del Colpbol de la mà de Juanjo Bendicho, i dominar les ferramentes per incorporar-lo a les seues clases d'educació física.

Per últim, i per quart any consecutiu, l'Associació presentarà en breu el Campionat d'Espanya de Colpbol 2020, màxima competició d'àmbit estatal d'este esport i gran esdeveniment que barreja esport, educació i valors. La 4a València Colpbol Cup inicia esta setmana el seu camí que culminarà en el torneig que tindrà lloc del 19 al 21 de juny a València.

De nou la Comunitat Valenciana acollirà el millor Colpbol i tornarà a ser referent de com es pot viure l'esport des d'un altre punt de vista, compromés amb la igualtat de gènere i la inclusió i generador de valors més enllà de la pròpia pràctica fisico-esportiva.

Els equips i entitats interessades poden informar-se i inscriure's en les categories aleví, infantil, cadet i especial en la web del torneig www.valenciacolpbolcup.es.



Esperit col·lectiu

L'esperit col·lectiu és un dels eixos fonamentals d'este esport que va nàixer l'any 1997 de la mà del professor d'Eduació Física, Juanjo Bendicho. El Colpbol és un esport que evita l'increment de les desigualtats, realçant l'esperit col·lectiu; un vertader esport en equip, que fomenta la màxima participació de tots siga com siga el seu nivell físic-motor i que promou la màxima cooperació, suavitzant la gran càrrega d'individualisme d'altres esports de la seua mateixa categoria.

Altres eixos primordials d'este esport són la coeducació, la igualtat de gènere, la integració i la superació d'estereotips, la igualtat d'oportunitats, l'èxit, l'autoestima, el dinamisme, la riquesa motriu, la senzillesa i l'atenció a la diversitat.