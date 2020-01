El Palau de Les Arts oferta activitats fins a l'estiu per a tots els nivells

El Palau de les Arts de València té obert el període d'inscripció a través d'un formulari en línia en el web www.lesarts.com, per a les diferents propostes que preveu el programa educatiu de la temporada 2019-20.

Les Arts referma l'oferta per al present curs acadèmic, que arriba ja a totes les edats i audiències: bebés, estudiants d'Educació Infantil, de Primària, de Secundària, de Formació Professional, d'ensenyaments de règim especial, d'universitat i de formació de persones adultes. A més, «Les Arts és Educació» té un apartat dedicat al públic familiar.

Així, muntatges educatius, tallers, jornades, trobades, col·loquis i iniciatives de divulgació de la lírica i de la música simfònica articulen les diferents propostes que fins a juliol de 2020 albergaran les sales i els espais del centre cultural.

Malgrat que les activitats programades per als infants de zero a tres anys ja han finalitzat, encara estan en marxa moltes altres per al públic de quatre a dotze anys, com per exemple, «Conta'm una òpera», que utilitza la figura del contacontes per a comprendre com es desenvolupa una òpera que es farà els dies 12, 13 i 17 de febrer (funcions didàctiques) i els dies 15 i 16 de febrer (funcions familiars). D'altra banda també està «Detectius en l'òpera», una activitat que oferix una visita guiada per les entranyes del teatre, que es realitzarà els dies 10, 11 i 12 de març (funcions didàctiques) i el dia 14 del mateix mes.



Produccions que s'estrenen

Estos projectes conviuen amb noves produccions com «Pulcinella», espectacle que es realitzarà els dies 18 i 21 d'abril (funcions familiars i didàctiques respectivament); la col·laboració amb el Festival Dansa València i el taller didàctic «VestuArts» que vol mostrar com treballa el departament de vestuari i que es realitzarà els dies 12 i 13 de març.

La programació també inclou activitats per a joves de més de 12 anys relacionades amb l'òpera i la dansa, que tenen l'objectiu d'acostar al públic estudiant a alguns dels títols d'òpera i dansa que es representen durant la temporada 2019-20 com «Il tutore burlato», el pròxim 1 de juny; «Âtman, el comiat» (23 i 29 de gener) i «Carmen» (27 de març).

També està «L'òpera en construcció», activitat que es farà el 5 de març i el 3 de juny que se centra en explicar tot el que implica una producció d'òpera. L'activitat per a tots els públics que permet conéixer Les Arts des de l'escenari de la Sala Principal «Un matí amb» (1 de març) completa l'oferta de la programació del Palau de les Arts.

Poden consultar més informació sobre estes i altres activitats al web del Palau de les Arts.