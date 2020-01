La conselleria destina més d'1,9 milions per a la realització de projectes d'Educació Especial

Un dels molts centres que es beneficien d'estes ajudes i que posa en valor la inclusió és el Centre d'Educació Especial (CEE) Castell Vell de Castelló, que des que va entrar en funcionament fa deu anys s'ha convertit en un referent de l'Educació Especial a les comarques castellonenques pels programes d'innovació en inclusió educativa que impulsa.

El CEE Castell Vell de la capital de la Plana, que té una dotació de material de suport que supera els 8.000 euros, atén 101 alumnes amb diversitat funcional amb una plantilla de 29 docents, quatre més que el curs passat; onze educadors d'Educació Especial, un més que en 2018-19 i dos fisioterapeutes.

Dos són els projectes que està desenvolupant el centre de Castelló per a posar en valor el paper de l'Educació Especial. El primer d'ells és «Pots, per una educació inclusiva», un projecte basat en la tutorització entre iguals i l'aprenentatge-servei que té com a finalitat realitzar pràctiques inclusives entre l'alumnat de centres ordinaris i de CEE, en este cas, amb el CEIP Tombatossals, també de Castelló, i el CEE El Somni de Sant Joan d'Alacant. Enguany gira entorn del fet que l'alumnat es conega i siga conscient de les capacitats i de les limitacions, així com dels entorns i les capacitats de cadascú.

Cal destacar que també participen, a més de la conselleria, l'Ajuntament de Castelló, algunes ONG i alumnat del Cicle de Tècnic Superior d'FP en Animació d'Activitats Físiques i Esportives dels instituts públics de Benicàssim i Vila-real.

Paral·lelament a esta proposta, el CEE Castell Vell desenvolupa altres projectes inclusius a través de la robòtica, l'esport i l'art; tots ells, en coordinació amb els centres ordinaris i institus de la zona.

Durant una recent visita a l'escola, el conseller d'Educació, Vicent Marzà, va explicar que estes metodologies «són un model de bones pràctiques perquè al mateix temps que es desenvolupa una inclusió educativa total, es treballa de forma cooperativa dins de la diversitat». A més, Marzà també va recalcar que «s'avaforix la interacció entre el professorat de diferents centres i l'intercanvi d'estratègies i projectes».