El Consorci de Museus activa la mediació cultural a l'escola mitjançant «Transversalia»

El Consorci de Museus llança una nova edició del seu programa «Transversalia», un projecte educatiu realitzat en col·laboració amb el Centre de Formació, Innovació i Recursos per al professorat (Cefire) Artisticoexpressiu que pretén introduïr les pràctiques contemporànies en l'àmbit educatiu i oferir noves eines pedagògiques al professorat a través de l'art.

Poden les pràctiques artístiques contemporànies activar-se pedagògicament en el context de l'escola? Són les formes, mètodes i discursos de l'art contemporani susceptibles de transformar els relats de l'educació? Segons el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, «'Transversalia' busca potenciar i generar un abast major en les transformacions que s'estan duent a terme en l'àmbit de l'educació artística tant en la millora del coneixement que té el professorat sobre l'art actual com la manera d'implementar-lo en la seua tasca educativa amb els i les joves».

«Este projecte posa de manifest la importància de l'art com a estímul per al desenvolupament intel·lectual de l'alumnat i des d'esta idea valorar com les diferents reflexions dels i les artistes de hui poden ser útils per a l'educació», explica Pérez Pont.

«Transversalia» indaga en les relacions entre les pràctiques artístiques i educatives a través de tallers, seminaris i recursos en línia. La comissària del projecte, l'artista, docent i investigadora cultural, Clara Boj, explica que «en estos tallers transformarem el format expositiu en relat crític susceptible de ser abordat des de múltiples perspectives». «L'exposició es transformarà en veu i relat, en material de treball flexible a partir del qual i de la mà d'artistes, comissaris i educadors traçarem aproximacions pedagògiques vinculades al currículum, a la vida a l'aula i als aprenentatges compartits», afegix Boj.



Treball col·laboratiu

El programa, desenvolupat pel Consorci de Museus i el Cefire Artisticoexpressiu, pretén promoure una actualització pedagògica en l'àmbit artístic i expressiu per a afavorir el treball col·laboratiu i en context, a més de potenciar la creació de xarxes entre els professionals de l'art i l'educació interessats a explorar espais compartits d'innovació docent.

Per a esta nova edició es proposen tres tallers que s'oferixen a les tres províncies, tutoritzats per Clara Boj i la investigadora cultural, Diana Padrón Alonso. A Castelló, la sala el Menador analitzarà, els dies 12 i 13 de febrer, la imatge cartogràfica en les pràctiques artístiques contemporànies, el mapatge col·lectiu i el coneixement de l'entorn. A Alacant, les jornades se celebraran, els dies 19 i 20 de febrer, al Centre Cultural Las Cigarreras i analitzaran el so com a expressió del territori, l'escolta atenta i el paisatge sonor. A València, al Centre del Carme Cultura Contemporània s'abordarà, els dies 26 i 27 de febrer, l'emergència climàtica, des d'una perspectiva artística i transversal. La jornada final dels tres tallers se celebrarà de manera conjunta al Centre del Carme, el dia 9 de maig, on es realitzarà una posada en comú del treball dut a terme a l'aula a partir de la formació rebuda.

Els tallers estan dirigits al professorat de Secundària de totes les especialitats interessats en les possibilitats didàctiques de l'art contemporani, i el resultat d'estos tallers es transformarà en diferents eines, com ara unitats didàctiques, exercicis, o altres propostes que estaran accessibles en el web (transversalia.org), del Consorci de Museus (consorcimuseus.gva.es) per a accés lliure de qualsevol educador i educadora.

«Transversalia» es convertix així en un repositori de material d'ús lliure per part dels docents i educadors interessats en les pràctiques artístiques contemporànies com a eina per a transformar la metodologia de les aules.

El termini per a presentar-se als tallers està obert i es pot accedir a través del web del Consorci de Museus (www.consorcimuseus.gva.es/aprende/transversalia-2020/).