El pròxim diumenge dia 2 de febrer se celebra a tot el món el Dia Internacional dels Aiguamolls, per la qual cosa l'Oceanogràfic de València i el Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts i les Ciències han organitzat una sèrie d'activitats dirigides al gran públic, amb les quals es pretén donar a conéixer la situació d'estes zones, el valor que tenen per a la biodiversitat i promoure mesures per a invertir la pèrdua.

Les últimes estimacions mostren que la biodiversitat està disminuint a escala mundial i que els aiguamolls estan desapareixent tres vegades més ràpid que els boscos.

Així, l'activitat pretén donar a conéixer als visitants la situació actual dels aiguamolls a través de les seues espècies més emblemàtiques com l'ofegabous. D'esta manera, el dissabte dia 1 de febrer, l'activitat es desenvoluparà en la pèrgola enfront d'Aiguamolls en l'Oceanogràfic, entre les 10:00 i les 17:00 hores, i el diumenge en el Museu dels Ciències al costat de l'exposició «Bestioles» entre les 10:00 i les 14:00 hores.

Excepcionalment, també s'oferirà en l'Oceanogràfic una visita guiada gratuïta, prèvia reserva en la taula de l'activitat, a les zones del Llac Viu relacionades amb la temàtica del dia. Esta visita tindrà un contingent màxim de 35 persones i durarà uns 45 minuts. L'hora de començament serà a les 12:30 hores.