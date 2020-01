La Falla Plaça Malva d'Alzira atorga el seu Guardó d'Or a l'acadèmica Immaculada Cerdà

L'Associació Cultural Falla Plaça Malva d'Alzira lliurarà el dijous 6 de febrer el seu Guardó d'Or a Immaculada Cerdà en un acte on, a més, es presentarà el llibre de la comissió, Tro d'Avís 2020 Museu de destrellats.

Immaculada Cerdà (Algemesí, 1965) és llicenciada en Filologia Hispànica i cap de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València. Des de 2016 és també acadèmica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Aquesta activitat s'inclou dins del programa de la Setmana Cultural que organitza cada any la Falla Plaça Malva en col·laboració amb les regidories de Cultura i d'Educació de l'Ajuntament d'Alzira. Dins d'aquest també hi ha una taula redona en homenatge a l'escriptora Carme Miquel on participaran l'alcalde d'Alzira, Diego Gómez; el director de la Fundació Bromera, Josep Antoni Fluixà, i Immaculada Cerdà. Serà demà a les 19.30 h a la Casa de la Cultura d'Alzira.

La pròxima setmana, a més, Juan Pablo Giner presentarà el llibre Tatuaje 2.0 a la Casa de la Cultura d'Alzira (dilluns 3 de febrer, 19.30 h); hi haurà el recital de poesia «Versos a l'illa», també a la Casa de la Cultura, on es presentarà el catàleg de l'exposició «De carn i versos», d'Alba Fluixà Pelufo (dimarts 4 de febrer, 19.30 h); es presentarà la Guia didàctica del Museu Faller d'Alzira al Museu Municipal (dimecres 5 de febrer, 19 h), i el cantautor valencià Andreu Valor oferirà un concert gratuït a la Societat Musical d'Alzira.

Tancaran la Setmana Cultural el V Encontre de Corals Infantils per a Col·legis d'Educació Primària d'Alzira, que se celebrarà el 18 de febrer al Gran Teatre, i l'actuació de l'humorista Félix González, que està prevista per al 25 de febrer a la Casa de la Cultura.