Les ONGD oferixen un centenar de recursos per a treballar en valors

Transmetre valors de tolerància, convivència, diàleg i no violència és un dels reptes més importants amb els quals es troba el professorat dins de l'aula, i també un dels eixos principals de treball de les ONGD de la Comunitat Valenciana. Per això, per a facilitar les activitats que cada any es realitzen en els centres educatius amb motiu del Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que se celebra demà dijous dia 30 de gener, les ONGD valencianes posen a l'abast de les comunitats educatives desenes de recursos a través de la plataforma en línia gratuïta «Operació Rubik».

Els recursos disponibles per a tots els nivells formatius inclouen guies didàctiques, quaderns amb propostes metodològiques i altres materials per a organitzar tot tipus d'activitats amb la temàtica de la pau. També poden trobar-se recursos per a altres temes com els de convivència, interculturalitat, persones refugiades i migracions.

Propostes teatrals

En el web es poden trobar des de propostes de metodologies teatrals elaborades per l'ONGD Entreculturas -amb itineraris adaptats a alumnat de quatre a 18 anys-, fins a materials sobre pel·lícules que ajuden a transmetre valors de diàleg, vinculades a entitats amb les quals treballa l'ONGD Moviment per la Pau en països d'Àfrica i Amèrica Llatina.

També poden trobar-se recursos com «Aulas en Acción», que inclou metodologies d'innovació educativa i un pla d'acció tutorial per a Primària entorn de la cultura de la pau a partir de contes interculturals, i altres recursos elaborats per l'ONG Itaka Escolapis, que inclouen jocs, tallers i reflexions.

A més d'estes opcions, el web d'«Operació Rubik» facilita l'accés a espais de col·laboració entre docents i comunitats educatives de tots els cicles formatius, com la Xarxa d'Escoles per la Pau, que impulsa UNRWA Comunitat Valenciana, que treballa a les aules el foment de la pau i els ODS, entre altres.

Un centenar de recursos

La plataforma «Operació Rubik» impulsada per la Coordinadora Valenciana d'ONGD, oferix quasi un centenar de recursos educatius gratuïts i accessibles per a qualsevol persona o institució interessada, no sols matèries com la pau, sinó també per al treball des de les aules sobre l'alimentació, el consum, la salut, l'educació, la pobresa, el canvi climàtic i la igualtat entre dones i homes.