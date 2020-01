Cançó de fer camí és el segon àlbum infantil que publica Sembra Llibres. Editorialment, no sembla una aposta estranya, perquè és una tendència clara en els últims anys: publicar llibres que funcionen fora del circuit escolar i que no depenguen de la prescripció del professorat. El que no és tan freqüent és fer àlbums no narratius a partir de la lletra d'una cançó, com en el cas d' Obriu les portes de Txarango, o a partir d'un poema de Maria Mercè Marçal. Però el resultat és molt positiu. Cançó de fer camí, amb el treball d'il·lustració de Carolina T. Godina, esdevé un llibre molt adequat per a compartir en família. Els dibuixos complementen els versos i creen una atmosfera que anima a explorar altres històries suggerides. Donen, per tant, una nova dimensió al text poètic amb el cromatisme dels llapis de colors utilitzats, amb un colorit en què destaquen els rojos i els verds. Colors amb els quals l'autora intensifica el missatge intergeneracional, interracial i

feminista de Marçal.



josep antoni fluixà