La Fundació Bromera ret homenatge a Joan Pla, l'IECMA i Llorenç Giménez en els seus Premis al Foment de la Lectura

La Fundació Bromera atorgarà aquest divendres els seus Premis al Foment de la Lectura 2020 a l'escriptor Joan Pla, en la modalitat individual, i a l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA), en la col·lectiva. A més, s'hi farà entrega d'un tercer guardó en honor al contacontes valencià Llorenç Giménez, que ens va deixar en 2019.

Els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura, convocats enguany per quarta ocasió, distingeixen aquelles persones i entitats que, gràcies al seu impuls vital, representen els valors i els objectius que promou l'entitat sense ànim de lucre, com ara el foment de la lectura i la difusió del valencià.

La Sala Siglo XXI de l'Alcúdia reunirà a partir de les 20.30 h diverses personalitats procedents del món de la política, la cultura i l'educació, en un sopar que ret homenatge a tres agents culturals que han treballat incansablement per la promoció de la nostra llengua i la nostra literatura en les darreres dècades.

L'acte estarà presentat pels narradors Anna Ballester i Carles Cano, amics de Llorenç Giménez. En el transcurs de la gala, els guardonats seran obsequiats amb una delicada escultura dissenyada per l'artista Ramon Pla, inspirada en la sensació de llibertat que transmet la lectura.

Amb motiu de la quarta edició dels premis, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha editat un llibre que conté un perfil i una entrevista a Joan Pla, realitzada per l'escriptor Vicent Usó; un reportatge sobre l'IECMA de Joan Borja, director de la Càtedra Enric Valor a la Universitat d'Alacant, i unes paraules d'homenatge a Llorenç Giménez, escrites per Anna Ballester i Carles Cano. Aquest llibre es lliurarà a tots els assistents.