L'Associació Cultural Falla Plaça Malva edita una guia didàctica dedicada al Museu Faller d'Alzira

El Museu Faller d'Alzira és el protagonista de la guia didàctica que ha editat enguany l'Associació Cultural Falla Plaça Malva amb el patrocini de l'Ajuntament d'Alzira i la col·laboració de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. Amb el títol de Museu dels destrellats, la guia proposa una manera entretinguda i didàctica de visitar aquest mostrari de la festa fallera.

La guia es presenta hui a les 19 h al Museu Municipal d'Alzira (MUMA) en un acte on es lliuraran els guardons del XII Premi Malva Alzira de Poesia Infantil i Juvenil i que comptarà amb l'actuació de Rosana Mira, cofundadora de la companyia Engrata Teatre.

El quadern es repartirà a tots els xiquets de 5é i 6é de Primària a través de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alzira, així com entre els qui visiten el museu. A més, es pot descarregar de forma gratuïta en la secció «Publicacions» del web de la Fundació Bromera: www.fundaciobromera.org.

Es tracta de la primera guia didàctica dedicada a un museu faller. Els seus autors, l'escriptor Josep Antoni Fluixà i l'artista Alba Fluixà, l'han dissenyada com un museu format per sales, cada una de les quals està dedicada a un aspecte de la societat valenciana (Etimologia i història; Falla i ninot indultat; El procés artístic: Llibret; Música; Gastronomia; Indumentària; Casal, exercici faller i dies de Falles, i Pirotècnica i professions implicades). A més, conté activitats artístiques i creatives.

El text reivindica la idea dels museus com a espais dinàmics on gaudir aprenent i rebutja la idea d'aquests com a depòsits d'obres d'art, asseguren els autors. Aquest en concret ofereix als assistents la possibilitat de descobrir la festa fallera en tots els seus vessants qualsevol dia de l'any.