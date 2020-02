El professorat coneix la repressió franquista al col·lectiu LGTBI

El Cefire de València va concloure la setmana passada un curs innovador sobre «Persones LGTBI i repressió franquista. Propostes didàctiques». Coordinat per Carlos Fuentes, de l'àmbit humanístic, i Teresa Vendrell, directora, naixia amb el propòsit d'aproximar al professorat una «escola del sofriment» en la nostra història, la de tantes persones que, per la seua orientació sexual, van ser perseguides, represaliades i empresonades.

Les dues primeres sessions van abordar la Ley de vagos y maleantes (1954) i la Llei sobre Perillositat Social (1970), seguint la metodologia del filòsof francés M. Foucault: arqueologia, genealogia i ontologia de nosaltres mateixos. En eixe sentit, es van rastrejar els discursos del franquisme que, des de la literatura científica, va articular mecanismes de poder i control sobre les persones homosexuals, perseguint-les, humiliant-les i situant-les en els marges de la societat.

El franquisme va modificar alguns articles de la llei republicana de vagos y maleantes, si bé mai la República va estigmatitzar als dissidents de la normativitat sexual, doncs, al contrari, va ser la dictadura qui va posar la seua obstinació a instaurar un Estat «viril» concorde a la figura cínica, puritana, retrògrada i criminal de Franco, un dels personatges més sinistres de la història del nostre Estat.

En la tercera sessió es rebia a un testimoniatge d'excepció: Antoni Ruiz, president de l'Associació d'Expresos Socials. El seu relat va impactar: una monja va denunciar a Antoni per homosexual, quan només tenia 17 anys. Va acabar en la presó i bandejat posteriorment del seu poble natal, Xirivella. Part de la seua història es reflectix en el còmic El Violeta (Editorial Drakul), dedicat a la persecució d'homosexuals en el franquisme.

Activista internacional

Antoni Ruiz es va convertir en un activista internacional des que reclama a l'Estat el dret a una indemnització pel mal causat, doncs, com va dir, la majoria d'homosexuals van acabar en la prostitució i fora de casa perquè ningú volia donar-los una oportunitat: «ens van assenyalar, ens van qualificar com a perillosos i se'ns va negar el dret a un treball digne, a viure en pau, solament perquè érem gais».

Així mateix, Ruiz té una contesa contra l'Estat perquè exigix el dret a desaparéixer de les fitxes policials i les dades de les forces de seguretat: «cada vegada que passem pel control dels aeroports ens registren com a delinqüents perquè continua reflectint-se que vam estar en la presó, quan, la realitat és que ens van ficar només per la nostra condició sexual. És aterridor haver de continuar suportant situacions com aquesta».

Ruiz va estar en la presó, com tants homes gais, reclosos en autèntics camps de concentració que pretenien «curar» l'homosexualitat. Esta mateixa sessió va comptar també amb Ernest G. Andújar, qui, com a policia homosexual, va abordar la importància d'erradicar l'homofòbia des de les aules. La unitat de Gaylespol València és la gran desconeguda de les nostres institucions.

Noves masculinitats

L'última sessió va replantejar què és ser un home. Encara queda molt de l'estigma homosexual: la suposada «negació» de la masculinitat. És important conéixer com el gènere també marca als homes, alienant-los i fent-los viure en unes expectatives normatives hegemòniques irrealitzables. La realitat de les persones LGTBI seguix en l'armari de les aules. La pròpia història deixa en els marges l'escola de sofriment d'homes i dones que, per la seua orientació sexual, van patir estigmes, violacions i tot tipus de violències.

D'ací a l'imperiosa necessitat, el radical deure professional i moral del professorat, d'incorporar en els continguts curriculars aquestes històries ocultes de repressió. Només així iniciarem el camí cap a una educació inclusiva, igualitària i diversa.