La plataforma Web Família ja està disponible en app mòbil

La comunicació entre les famílies de l'alumnat i els centres educatius és més necessària que mai en temps de la covid-19. Una de les eines més utilitzades dins de la plataforma Mulan (Model Unificat Lectiu d'Activitats No presencials) de formació a distància és Web Família, especialment per a les etapes d'Infantil i Primària. Ara l'app de Web Família ja es pot descarregar en el mòbil, per tal d'agilitzar encara més la comunicació escola-famílies.

Des que l'activitat educativa el passat 16 de març va començar a realitzar-se a distància, la Conselleria d'Educació ha donat d'alta més de 200.000 nous usuaris en Web Família. Una prova de la validesa d'esta eina és que més de 400.000 mares i pares la utilitzen diàriament per a relacionar-se amb els centres educatius on estudien els seus fills i filles.

Un dels avantatges per a les famílies que presenta l'app mòbil respecte a la versió web és la immediatesa i la possibilitat de rebre notificacions del professorat directament en el dispositiu mòbil i no per correu electrònic com fins ara.

Així mateix, s'ha complementat la versió web, que inclou millores associades amb la seguretat, les subscripcions a novetats i la possibilitat de rebre missatges formatats i enllaços a documents que els mestres i les mestres compartixen amb el seu alumnat.

Entre altres coses, Web Família oferix la possibilitat de consultar mitjançant internet, i ara també en el mòbil, les notes dels nostres fills i filles, les seues faltes d'assistència a classe i retards, els comportaments, avisos de tutors i tutores, a més de les activitats complementàries.



Protecció de dades

Per a utilitzar Web Família en els nostres dispositius mòbils només cal descarregar-se l'app indicada per al sistema operatiu del mòbil o tauleta tàctil i fer servir el número d'usuari o usuària i la contrasenya que es fa servir per a accedir a la versió web de la plataforma informativa.

Una vegada dins, les famílies poden triar la llengua, valencià o castellà, en la qual volen usar l'aplicació i escollir si volen rebre o no informació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. En cas afirmatiu, cal triar les subscripcions a les notificacions que desitgen rebre en els dispositius mòbils

La informació personal recollida en l'aplicació mòbil Web Famílies, tant en la versió web com en l'app, té com a finalitat l'acció tutorial i de comunicació amb les famílies respecte al procés educatiu i acadèmic de l'alumnat.

La privacitat de les dades de l'alumnat i les seues famílies està totalment garantida perquè totes les plataformes i eines digitals per a formació a distància d'Educació de la Generalitat estan desenvolupades a partir de programari de codi obert. Això fa, segons subratllen experts internacionals en internet transparent i en ètica de les dades com Manuela Battaglini, que el territori valencià siga l'única regió d'Europa que protegix la privacitat dels seus estudiants en internet quan utilitzen plataformes web i aplicacions.

Això és possible perquè les eines i plataformes web que utilitzen els centres educatius públics no permeten l'accés a les dades i l'activitat de l'alumnat i, per tant, esta informació no pot ser utilitzada per cap companyia tecnològica per a confeccionar perfils de l'alumnat i comercialitzar-los.