Aprendre anglés, un requisit fonamental per a aspirar a un treball, també en pandemia

A causa de les circumstàncies laborals actuals tindre un nivell d'anglés alt és un requisit fonamental per a aspirar a molts llocs de treball. Malgrat la distància física a la qual ens veiem sotmesos diàriament, la societat està aconseguint nivells de connexió inaudits fins hui. Els nous contextos digitals ens permeten aconseguir projectes professionals, acadèmics o d'un altre tipus al voltant de món, ara bé, sempre que tinguem un bon domini de la llengua anglesa.

Són molts els cursos que es troben en el mercat, però és important saber identificar quines ofertes són les que cobrixen amb garantia un aprenentatge eficient per a l'alumne. En este sentit, és molt important que els centres d'idiomes proporcionen els requisits acadèmics suficients perquè l'alumne aconseguisca els seus objectius amb èxit i sense frustracions. Així mateix, tots han de regir-se pels protocols sanitaris anticovid-19.

El col·legi britànic Caxton College de Puçol, des de fa diverses dècades obri les seues portes els dissabtes al matí per a rebre a alumnes de totes les edats i nivells que busquen aprendre o millorar el seu anglés. I ho fa desenvolupant, en cada curs escolar, metodologies innovadores i creatives orientades a motivar a l'alumne. Una de les raons principals d'esta vivacitat en l'aprenentatge té a veure amb la seua vinculació directa amb el currículum britànic en continu moviment. Esta encoratjadora integració fa que l'ensenyament de l'anglés vinga carregat d'experiències i accions culturals britàniques tremendament estimulants i creatives.

Classes en grups reduïts i amb professorat natius són exigències elementals que tota classe d'Anglés seriosa ha de proposar als seus potencials alumnes però, a més, és molt important que oferisca l'oportunitat, com fa Caxton College, de la preparació per a realitzar els exàmens oficials britànics. Estes titulacions són un requisit bàsic per a començar a explorar el terreny universitari i laboral actual.

Mètodes online

Una mirada ràpida a través de qualsevol navegador d'internet és suficient per a quedar enlluernats davant l'àmplia oferta de cursos d'anglés online. En estos moments on moltes famílies desitgen ser prudents, a conseqüència de la pandèmia, matricular-se a distància en un entorn amb credencials és una opció interessant per la qual decantar-se.

En el cas de Caxton College, els cursos online mantenen el mateix rigor i solidesa acadèmica que les seues classes presencials. De fet, els organitza també els dissabtes al matí amb el professorat que durant anys porta divulgant un ensenyament britànic d'excel·lència.