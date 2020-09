L' Oceanogràfic viatja al "col·le"

L'oferta educativa de l'Oceanogràfic per al curs 2020-21 s'ha adaptat als temps del covid-19 i a les exigències i prevencions que exigixen la seguretat sanitària. El departament d'Educació busca donar servei amb eines educatives complementàries als centres escolars que, sobre la base de les mesures excepcionals pel coronavirus, no poden desenvolupar les eixides complementàries extraescolars habituals.

La proposta nova pretén transportar l'Oceanográfic al centre educatiu contemplant les necessitats curriculars per etapes (Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat) i nivells i transformant les aules taller en un al·licient de treball progressiu.

D'esta manera, el contacte extracurricular és de manera gradual i personalitzat perquè es comença amb una primera visita/taller —«La travessia marina»— com a presentació inicial de la diversa biologia marina, que habita l'Oceanogràfic, amb l'objectiu de divulgar la conservació del medi marí, la qual cosa permet crear una continuïtat de manera versàtil per a futures visites i participació de l'alumnat en diversos projectes.

Tanmateix, el projecte educatiu abasta els Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS) d'Educació de qualitat (4) Producció i consum responsable (12) i Vida submarina (14) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Objectius didàctics

Amb este plantejament, s'equilibra l'oferta educativa de l'aquari per al curs escolar 2020-21 amb noves activitats fora i dins de l'aquari, obrint un ampli ventall de possibilitats didàctiques que complisquen les expectatives dels diferents interessos en esta època de pandèmia mundial.

Els objectius didàctics de l'oferta són específics per a cada etapa educativa. Així per a l'Educació Infantil, els objectius didàctics del nou projecte educatiu són descobrir la importància de conservar les mars i oceans, posar en valor la riquesa de fauna i flora del Mediterrani i fomentar la participació en equip d'hàbits mediambientals favorables.

En el cas de l'alumnat de l'Educació Primària, es pretén inculcar l'estima a la conservació i respecte pel medi natural, conéixer les principals causes d'extinció i amenaces d'animals marins, identificar les parts dels animals vertebrats i invertebrats, i valorar la importància dels ecosistemes marins de la Comunitat Valenciana, a més de fomentar la participació en equip d'hàbits mediambientals responsables.

Els objectius didàctics especifics en l'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat van des de conéixer la biodiversitat marina o classificar als éssers fins a estructurar els ecosistemes passant per assimilar les conseqüències de l'impacte humà o investigar i fomentar la participació de forma cooperativa d'hàbits mediambientals.

En el cas de Batxillerat, la classe magistral va dirigida a un públic que permet un tipus de comunicació interactiva més instructiva i detallada sobre el tema que millor li acoble al seu procés d'ensenyament-aprenentatge.

Mostres biològiques, fem marí

Tots els tallers es duen a terme amb recursos materials i didàctics, com a mostres biològiques i exemples de fem marí, recursos digitals, com a vídeos explicatius d'educadors i cuidadors de l'Oceanogràfic sobre el maneig i manteniment de la col·lecció biològica i investigacions que es duen a terme diàriament en l'aquari.

Una «MARleta»

Una altra novetat de la propostae educativa que s'ha preparat per al curs 2020-21 és l'oferta de «La Marleta marina» que inclou un paquet compost de diversos materials didàctics amb els quals treballar durant el curs i que servix per a participar en el projecte «La mar a les teues mans», que desenvolupa online el Departament d'Educació.

El pack de material nclou un llibre d'Ona la tiburona, el quadern Rubio «Tiburones» per a cada alumne, un dossier d'activitats per al professorat, un «passaport» viatger marí, una xapa de taurons amb disseny exclusiu, un peluix/mascota i informació sobre l'oferta didàctica, a més d'un sorteig per a participar en neteja de platges i en la comunitat d'aprenentatge.