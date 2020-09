Revota per a l'inici de curs: quan el camí cap a classe és sostenible

Tornar és avançar per un camí ja recorregut. El retorn a les classes és posar de nou els peus sobre la senda que arriba a l'escola. Però, de vegades, més que una volta, el necessari és propiciar un gir sobre la ruta. Esta és la idea de la campanya Revolta Sostenible Al Col·le impulsada per Ceapa, la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, i que pretén fer de la tornada a les aules i la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebra estos dies una font de conscienciació sobre la lluita contra el canvi climàtic en els desplaçaments diaris als col·legis.

«L'objectiu és aglutinar totes les accions sobre la tornada a classe d'una manera sostenible baix el paraigua de l'etiqueta #RevueltaSostenibleAlCole i aprofitar els canvis d'hàbits per a ajudar al planeta», explica Marcos Pastor, el representant de Fampa-València a la Comissió de Mobilitat de Ceapa. «Igual que hi ha grans superfícies comercials que cada any tenen la seua campanya de tornada a l'escola, nosaltres volem agafar esta idea de ser sostenibles», afegix.

La crisi del coronavirus ha trastocat el desenvolupament normal de qualsevol campanya: «Tots els anys fèiem un bici-passeig pel barri, però enguany serà impossible», diu Pastor qui assenyala la dificultat d'organitzar qualsevol acció per la limitació de deu persones. No obstant això, la realitat sanitària per la crisi de la covid-19 ha creat més consciència sobre temes com la salut respiratòria, la principal afecció del virus. «El que està clar és que el virus és més nociu amb més contaminació, si actuem sobre la contaminació també combatim el virus», indica al temps que remarca «l'aposta necessària per la sostenibilitat des de l'escola pública».

La campanya està centrada especialment en els trajectes entre casa i l'escola, l'escola i casa. Un dels millors exemples és Colecamins, una ruta de trajectes segurs perquè els estudiants vagen caminant. També en bicicleta o en patinet. O, sinó, en transports d'ús col·lectiu. «Esta campanya és una proposta enfront de la saturació del medi ambient», expressa Rubén Pacheco, president de Fampa València, organització que s'ha adherit a #RevueltaSostenibleAlCole. Així és com funciona: aconseguir que moltes associacions s'unisquen i elaboren les seues accions al voltant de les mateixes idees de sostenibilitat, de transport no contaminant, de respecte a el planeta.

Per exemple, des de Fampa s'han posat en contacte amb els col·legis que han precintat els aparcaments de bicicletes per la covid-19 i els han demanat que els òbriguen, «que és més senzill posar un desinfectant per a netejar cada bicicleta que limitar els viatges en bicicleta», indica Pacheco.

Des de Ceapa, Marcos Pastor assegura que s'està treballant també amb les administracions com els ajuntaments o la Generalitat amb mesures com, per exemple, millorar els entorns dels col·legis per facilitar els trajectes caminant, eliminar zones d'aparcament a les entrades i, inclús, que el foment de transport sostenible entre dins del pacte de reconstrucció autonòmic.

El treball també està amb les famílies que són les que prenen la decisió, «per això és necessari posicionar-nos des de les ampes». Pastor manifesta que «hi ha interés per tindre hàbits més sostenibles». «Per a les famílies no és difícil fer-se a la idea d'anar en bicicleta o caminant», postil·la Pacheco al ser preguntat sobre si la situació actual és un fre al desenvolupament d'esta campanya. I continua: «crec que també té molt a veure amb l'escola pública que és una escola de proximitat i és més fàcil incidir en este tipus de trasllat, en anar caminant, en què açò siga part de l'educació dels xiquets, de la seua socialització i de la seua autonomia».

Pastor és conscient que les coses «canvien molt a poc a poc» i que els primers passos són els més complicats. «Per a este primer any volem tindre el màxim ressò possible», explica el representant de Ceapa i Fampa. Esperen que hi haja accions des dels centres, des de les institucions, des d'entitats socials i des de qualsevol família i que estes siguen compartides a les xarxes socials. La revolta contra el canvi climàtic comença de camí a l'escola.