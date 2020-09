La Sala l'Horta prepara espectacles amb valors pedagògics per a "recuperar la confiança"

«Estem treballant per a recuperar la confiança de la gent». Alfred Picó parla a l'altra banda del telèfon entre la il·lusió per una nova temporada de la Sala l'Horta (la número vint-i-u) i la preocupació de qui sap que este curs serà «més pobre» per culpa de la pandèmia. «Res afavorix a vindre al teatre», diu Picó, director de la sala, director d'alguns dels espectacles que es representen en ella i actor també a algunes de les peces, «però el teatre és segur» i ho demostren amb una nova proposta educativa.

L'espai gestionat per l'Horta Teatre presentà esta setmana la XXI Campanya Escolar Teatre dels Xiquets composta per set espectacles de teatre, dansa i música en què es compagina la diversió amb la difusió de valors pedagògics com la tolerància, la cura de l'entorn o la conscienciació enfront de l'assetjament escolar. Este programa d'activitats extraescolars, que començarà a novembre i es prolongarà fins a maig, està dirigit tant a bebés com a escolars d'Infantil i Primària, i estudiants d'ESO i Batxillerat.

«Més enllà dels valors que puga transmetre l'obra anar al teatre té al seu voltant tota una sèrie de valors que eduquen, com la importància de comportar-se, d'anar en autobús, de respectar unes normes mínimes de silenci... anar al teatre té un clar component de valor social», expressa Picó, qui postil·la quan es parla del missatge pedagògic de les obres al teatre infantil: «Pareix que sempre és necessari un rerefons a l'obra, però també està molt bé i és necessari per als xiquets l'espectacle purament lúdic».

Després de les obres de remodelació escomeses al llarg de l'estiu per millorar les condicions de visibilitat del teatre, la Sala l'Horta reinicia la seua activitat amb l'aplicació d'un protocol antivovid. «Esta és una temporada molt atípica, però hem implementat totes les mesures de seguretat que marca la normativa actual perquè tant els escolars com els mestres tinguen la màxima tranquil·litat i puguen gaudir d'una experiència teatral plena i satisfactòria», indica el director de la sala. Entre les mesures s'inclouen la reducció de l'aforament, la desinfecció freqüent de butaques i zones comuns, i la separació entre grups de convivència escolars.

No obstant això, Picó afirma que han preparat la temporada «com si fóra un any totalment normal», encara que sap que estaran «lluny de les dades d'anys anteriors» com els 14.000 espectadors de la temporada passada, més de 300.000 alumnes de 1.300 centres docents que han gaudit durant les últimes dues dècades dels 150 espectacles i les més de 1.500 funcions. Admet, això sí, estar valorant organitzar alguna cosa diferent, per streaming, una opció que no acaba de convéncer a la Sala l'Horta, perquè el teatre és insubstituïble, però que podria servir com a solució «puntual», malgrat que insistix en què «el teatre és segur».

A més de com a teatre per a activitats extraescolars, la Sala l'Horta té preparada una sèrie d'espectacles familiars per al públic als caps de setmana. Esta temporada començarà el pròxim 2 de novembre amb Plàstic una peça dirigida a edats d'entre els 6 i els 12 anys, que tracta el canvi climàtic. Continuen a la cartellera Horta, premiada com a Millor Espectacle per a Xiquets i Xiquetes en els Premis d'Arts Escèniques de la Generalitat, que inculca la connexió amb la terra i els costums valencians; i La bambolla de Júlia que barreja teatre i dansa per a tractar el problema de l'assetjament escolar a través dels ulls d'una xiqueta. L'objectiu, per a Picó, és clar: «recuperar la confiança de la gent». L'espectacle ha de continuar.