La Fundació Bromera organitza el cicle digital #TrobadesEntreLínies

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura posa en marxa, a partir de demà, les #TrobadesEntreLínies, un cicle d´encontres digitals amb escriptors i escriptores emmarcat dins de la campanya d´animació lectora «Clubs de lectura. Entre línies». Les sessions es desenvoluparan, en directe i de forma simultània, al canal de YouTube (Fundació Bromera) i a la pàgina de Facebook (@fundaciobromera) de l´entitat. Les trobades són gratuïtes i estan adreçades tant als clubs de lectura com al públic general. Aquestes tindran lloc del 24 de setembre al 8 d´octubre a les 19 h i la primera serà demà, amb Martí Domínguez, sobre la seua última novel·la, L´esperit del temps. A Domínguez el seguiran els escriptors i les escriptores Gemma Pasqual (25 de setembre, Viure perillosament), Anna Moner (28 de setembre, La mirada de vidre), Vicent Usó (29 de setembre, No sabràs el teu nom), Xavier Aliaga (30 de setembre, Les quatre vides de l´oncle Antoine), Núria Cadenes (1 d´octubre, Guillem), Joan Carles Ventura (2 d´octubre, Em diuen Fletxa), Eva Baltasar (5 d´octubre, Boulder), Anna Maria Villalonga (6 d´octubre, Els dits dels arbres) i Manuel Baixauli (7 d´octubre, Ignot). També hi participarà Jordi Martín Lloret, editor de Més Llibres, que parlarà sobre el llibre Tres dones, de Lisa Taddeo, el 8 d´octubre. A més, el cicle comptarà amb la participació de Mariola Nos, gestora cultural i coordinadora de diversos clubs de lectura, i Irene Rodrigo, periodista especialitzada en literatura, que s´encarregaran de presentar i entrevistar els autors i les autores. El programa es pot descarregar en la secció «Notícies» del web www.fundaciobromera.org. La campanya «Clubs de lectura. Entre línies» va ser impulsada en 2019 per la Fundació Bromera amb l´objectiu d´estimular la creació i dinamització de clubs de lectura en valencià entre la població adulta en biblioteques, llibreries i Centres de Formació de Persones Adultes (CFPA).