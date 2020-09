ReTrobades, llavors de futur

Si hi ha un projecte rellevant a Escola Valenciana són les Trobades. Les Festes per la Llengua són cada any el punt d´encontre lúdic, festiu i reivindicatiu on s´apleguen xicalla, mares i pares i mestres de les diferents comarques del nostre allargassat país. Mutxamel, Benigànim, El Campello, Rafelbunyol, Alfondeguilla, Callosa d´en Sarrià, Petrer, Montolivet, Alzira, Sogorb, Alaquàs, Casinos, La Llosa de Ranes, Miramar, Petrés, Guardamar de Segura, Parcent, Agres-Alfafara-Gaianes, Almassora, i Albocàsser havien d´acollir les trobades 2020. Tot estava preparat per a gaudir dels aplecs multitudinaris que es van iniciar el 1985 a la Comarca de la Ribera i que d'aleshores ençà s´han celebrat ininterrompudament. Enguany el lema «Arrels de vida, llavors de futur» era tota una declaració de com la llavoreta sembrada a les escoles amb el conreu de la nostra llengua, arrela fermament a la terra per garantir la seua pervivència futura. Res no feia preveure que una emergència sanitària faria que les Trobades s'hagueren de suspendre per primera vegada en els seus 35 anys d'història. El confinament i la impossibilitat de celebrar-les va trasbalsar, de sobte, tota l'organització que els Ajuntaments i les comunitats educatives havien iniciat amb tanta il·lusió. Els centres educatius es van tancar. Les famílies havien d´assumir la tasca educativa i romandre a casa amb els seus fills amb unes mesures restrictives que durant tres mesos van paralitzar la vida, almenys la que coneixíem fins ara. L´ensenyament passava a fer-se de forma telemàtica i el professorat havia d´utilitzar plataformes digitals i nous recursos per fer arribar l´aprenentatge a la llar de l´alumnat, un treball titànic i d´excel·lència professional. Però Escola Valenciana va ser capaç de reaccionar i adaptar-se ràpidament. «Escola a casa» va ser la proposta que vam posar a l´abast del professorat i de les famílies. Uns recursos en línia perquè les xiquetes i els xiquets valencians pogueren fer servir, des de casa, uns materials didàctics i curriculars en la nostra llengua. La «nova normalitat» va posar en evidència la necessitat de tornar a l´aprenentatge presencial. Les mares i pares, que fins aleshores teletreballaven, havien d´incorporar-se a la seua feina. Les xiquetes i els xiquets necessitaven socialitzar-se i tornar a compartir espai i rutines amb els companys i els mestres. Després d´un estiu ple d´incerteses, al setembre s´han reprès les classes. Les mesures de seguretat sanitàries marquen unes condicions amb les quals haurem de conviure fins que arribe la vacuna. La por no pot instal·lar-se a les nostres escoles. La necessitat de treballar el vessant afectiu de l´alumnat, la reflexió conjunta, les dinàmiques de pertinença al grup i el treball col·laboratiu han de marcar les noves propostes a les aules. Haurem d'afegir a aquesta realitat l´aprenentatge telemàtic que hem hagut d´incorporar a les classes i que, sí o sí, ha vingut per a quedar-se. Aquest cúmul d'evidències, com també la necessitat de mantenir viu l´esperit de les Trobades, que de ben segur es reprendran el 2021 en aquells pobles on s´ha deixat pendent la seua celebració, ens ha portat a presentar un nou projecte: ReTrobades. ReTrobades és un web carregat de recursos pràctics orientats per a ser emprats pels docents. Es tracta d´un recull d´activitats, experiències, jocs i tècniques diverses que permeten treballar aspectes com la competència emocional, la comunicació interpersonal, el treball en grup, etc. Les activitats estan dissenyades per afavorir els primers contactes amb els companys, crear un ambient de seguretat i confiança a l´aula, i promoure les classes creatives i participatives, on l´alumnat tinga una percepció segura i positiva de l´espai educatiu. Estan organitzades per temàtiques: atenció, creativitat, música, psicomotricitat, expressió oral i escrita ... I diferenciades per nivells i etapes educatives. Estem segurs que aquestes «Llavors de futur» ajudaran el professorat a comptar amb uns recursos útils que facilitaran la seua tasca i que contribuiran a enfortir «les arrels de vida» de la nostra llengua.