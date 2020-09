Un «tàndem» per a deixar arrere l’emergència educativa poscovid

«En estos moments, estar tota una vesprada relacionant-nos, escoltant-nos, mirant-nos als ulls i no a unes pantalles és innovador». Irene Esteban pronuncia estes paraules en mig d´un temps de mascaretes, de distància personal de metre i mig i de nous costums com el teletreball o la semipresencialitat escolar. «És més necessari que mai un suport personal», afegix la responsable de l´associació Afev València. Esta organització comença el curs de la mateixa manera que fa tres anys: amb la recerca de nous voluntaris per a la seua mentoria social En Tàndem amb xiquets i xiquetes en situació de vulnerabilitat. Es tracta «d´un acompanyament personal durant tot l´any escolar a xiquets d´entre sis i setze anys que va més enllà de treballar l´escolarització, si no també aspectes com la motivació per a aprendre, l´autoestima o el desenvolupament personal», assenyala la tècnica de l´associació, Irene Esteban. Ja se sap que entre dos es pedaleja millor. Els voluntaris han de ser d´entre els 18 i els 30 anys, «la majoria universitaris que o bé estudien o bé estan ja treballant o opositant». L´edat és fonamental per a la mentoria: «Volem crear tàndems i una atenció individualitzada on és molt important la proximitat d´edat, volem que siga un jove adult, que siga un referent, un germà major o germana major que servisca de referència». L´aposta es manté, igual que l´escola, en la presencialitat encara que des de l´organització asseguren estar preparades per a fer-ho de manera telemàtica en casos puntuals, com un aïllament per positiu, un sistema al qual van recórrer durant el confinament. No obstant això, fa una advertència: «Hi ha una important bretxa digital en alguns casos, hi ha xiquets que no tenen , ja no un dispositiu electrònic, sinó wifi a la seua casa i per això alguns no van poder continuar amb la mentoria durant l´Estat d´alarma». Cèlia Tarín és una de les voluntàries que als últims dos cursos ha format part de la mentoria. «La meua experiència és molt bona», resumix. Psicòloga, ara estudiant un màster d´Intervenció Social, la jove assegura que es crea «un vincle molt especial amb la persona amb la qual tutoritzes». En el seu cas, va ser una adolescent de tretze anys «que no tenia problemes acadèmics, però que li costaven les relacions socials». El que al principi va ser por «per estar amb una altra persona que no coneixes», es va convertir en una relació que ha permés créixer a les dues. «Quan entres a un voluntariat penses a ajudar, però al final reps i aprens també moltíssim», diu Cèlia, qui admet que s´ha «implicat en el procés de desenvolupament» de la seua mentoritzada. «T´ajuda molt a veure la vida amb una altra perspectiva, a tindre consciència social del que passa a la mateixa ciutat on visc i que no tenia ni idea, a aprendre altres cultures o formes d´enfocar el dia a dia», analitza. Per l´altra banda, assegura que en estos dos anys ha notat un canvi a la seua meitat del tàndem: «La primera sensació que vaig tindre és que era molt tancada i a poc a po,c durant el primer any, vam aconseguir tindre confiança, però durant el segon ha anat a més i es veu que té més facilitat per a parlar amb l´altre». Esta situació és habitual, assenyalen des de l´associació, que a la memòria del projecte mostra que els referents educatius (professorat, mestre, membres de serveis socials...) veuen una millora en el 85 % dels xiquets i xiquetes que participen en el programa. Este any, a més, esta ajuda vindrà en una situació complicada. El virus ha fet més visibles les diferències de possibilitats i recursos i pot agreujar dades com la taxa d´abandonament escolar prematur dels estudis obligatoris que al territori valencià se situava en un 16,4% a 2019. Per això, després de sis mesos sense classes i en alguns casos sense cap mena de connexió, és més important que mai pedalejar de manera conjunta, en tàndem, perquè l´emergència educativa i els seus fantasmes es queden darrere.