Últims dies per a participar en el Premi Llegir 2020

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha convocat enguany la novena edició del Premi Llegir, el termini de presentació del qual finalitza el proper dimecres, 30 de setembre. Amb aquest premi, es pretén fomentar la creació i la difusió d´articles que impulsen la lectura, en facen una defensa justificada o aporten elements de reflexió sobre els llibres i la cultura impresa. La convocatòria està oberta a tot aquell que hi estiga interessat. Poden optar-hi textos inèdits i articles publicats durant els anys 2019 i 2020 (en diaris, revistes, blogs, pàgines web o llibres). En queda exclosa la crítica literària. Els articles hauran de tindre una extensió màxima de 3.500 caràcters amb espais inclosos i es valorarà especialment que l´article estiga escrit en valencià o que faça referència a la lectura en valencià. Només s´hi admetrà un màxim de 10 articles per persona participant. De tots els presentats, se seleccionaran tres premis que tindran la dotació següent: un primer premi de 500 €, un segon de 300 € i un tercer de 200 €. Els textos s´hauran d´enviar per correu electrònic a l´adreça lectura@fundaciobromera.org. En l´assumpte s´haurà d´indicar «Premi Llegir 2020» i, en el cos del missatge: nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte. També es podran enviar per correu postal a l´adreça següent: Fundació Bromera per al Foment de la Lectura (Premi Llegir 2020), apartat de correus 355. Les bases completes es poden consultar en la pàgina web de la Fundació Bromera (www.fundaciobromera.org) i els guanyadors i les guanyadores s´anunciaran durant la segona quinzena de novembre.