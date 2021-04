Les activitats al CEIP Reis Catòlics de Silla no s’aturen i en esta ocasió no han deixat passar la data que correspondria a les festes falleres. Així, durant la setmana passada alumnat i professorat s’ho van passar d’allò més bé votant els millors ninots del centre —com no, amb el coronavirus i els sanitaris de protagonistes—, fent soroll amb una «botellada» i xuplant-se els dits amb una bona xocolatada!