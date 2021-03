El Centre educatiu Palma de la Canyada, a Paterna; el Col·legi Santa Ana de la Pobla Llarga i l’IES Joan Fuster de Bellreguard han sigut seleccionats com a guanyadors de la província de València en la 37a edició del Concurs Escolar del Grup Social ONCE que, en esta ocasió ha convidat els docents i estudiants a realitzar cartells, falques de ràdio o espots amb consells de com fer un ús responsable de les noves tecnologies i no abusar d’elles, amb els riscos i conseqüències no desitjades que això comporta.

Com apunten des de l’organització del concurs, en esta edició han participat un total de 6.302 escolars de 73 centres educatius de València, amb la coordinació de 111 professionals de l’educació.

Amb el lema Connexió, AdicciOFF. Això no és un joc, la iniciativa ha consistit a crear una campanya publicitària de sensibilització amb un missatge per a tota la societat. Per a això el concurs ha posat a la disposició dels participants diverses eines per a debatre i treballar sobre el bon ús de les noves tecnologies, realitzant proposades per a millorar les seues aptituds socials i aconseguir un entorn adaptat a totes les persones.

La participació s’ha fet per aula i els els escolars de Primària i Educació Especial (Categories A, B i E) han elaborat una falca de ràdio; els estudiants de Secundària (categoria C) han dissenyat un cartell publicitari; i en Batxillerat i FP (Categoria D) el repte era la realització d’un espot publicitari amb un guió, per a facilitar l’accessibilitat a les persones amb discapacitat.

Qualitat i creativitat

Els treballs seleccionats pel jurat de València destaquen especialment per la seua «creativitat, la qualitat, el missatge i l’accessibilitat», com expliquen des del Grup Social ONCE.

En total, han participat un total de 152.292 estudiants i 2.219 professors de 1.684 centres educatius públics, concertats i privats, des de Primària fins a Batxillerat, a més d’Educació Especial i Formació Professional de tota Espanya.