L’Oceanogràfic portarà a l’alumnat ingressats de tres hospitals valencians el seu programa «L’Oceanogràfic viatja al col·le» a través del professorat que integra la Unitat Pedagògica Hospitalària (UPH) d’estos centres hospitalaris, que han rebut la corresponent formació i materials de mans de l’Àrea d’Educació de l’aquari per a dur a terme esta activitat complementària com una iniciativa única i pionera.

La col·laboració de l’Oceanogràfic amb els hospitals no és nova, ja que va començar en l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València on, a més, es va decorar un corredor de l’àrea infantil i es van oferir algunes xarrades, quan es podia entrar lliurement als centres hospitalaris.

Ara, arran de les limitacions de mobilitat, derivades de les prevencions per a evitar contagis de la covid-19, s’ha començat a desenvolupar l’oferta educativa de l’any amb l’assistència a les aules dels col·legis del professorat de l’Oceanogràfic, en sessions que comporten una participació de l’alumnat amb tallers, mostres biològiques i la «Marleta marina».

També s’han dissenyat unes sessions destinades a l’alumnat ingressat, a partir de l’interés mostrat pels professors especialitzats dels hospitals públics de la Generalitat Valenciana, Hospital de Sagunt, Hospital Clínic Universitari de València i Hospital Universitari Doctor Peset. La intenció, a més, és portar esta iniciativa a més centres sanitaris.

L’Oceanogràfic ha brindat als docents tot el paquet formulat en l’oferta d’enguany de «L’Oceanogràfic viatja al teu col·le», que inclou la formació i els materials perquè puguen continuar amb les seues activitats amb nous temes. Les sessions inclouen vídeos fets per xiquets i mostres biològiques, expliquen des de l’aquari.

Així, la transferència de coneixement ja ha començat amb els professors i professores dels tres hospitals i ha inclòs també una visita a l’Oceanogràfic en la qual els membres de l’àrea d’Educació els han format en els recursos pedagògics tant en classe com en el recorregut de l’aquari.

Així mateix se’ls ha oferit com a element complementari la «Marleta Marina», que conté una edició especial del quadern Rubio de taurons i una xapa de tauró per a cada escolar; el llibre «Ona la tiburona» i un dossier d’activitats per al professorat, una mascota/peluix, un passaport viatger marí i una fitxa d’inscripció en lacomunitat d’aprenentatge de l’Oceanogràfic. Tanmateix, es planteja la possibilitat de contribuir a la decoració de l’entorn d’una zona de l’hospital amb motius referits a animals marins.

De pacients a escolars

La Unitat Pedagògica Hospitalària (UPH) és el recurs educatiu que la Conselleria d’Educació ha establit als hospitals públics de la Comunitat Valenciana per a donar resposta educativa als alumnes hospitalitzats.

La missió de les UPH és donar continuïtat al col·le a través d’un projecte d’educació motivador i enriquidor, facilitant d’esta manera la millora de l’estada hospitalària d’infants i adolescentes, oferint certa normalitat i disminuint la sensació d’estrés que pot produir un ingrés hospitalari.

La lectura diària, el joc, la investigació i la celebració de les festes habituals en els centres educatius són alguns dels principals recursos que s’utilitzen.