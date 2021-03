Una nova mainadera, un jove que es troba amb un dels personatges dels seus còmics i un home invisible són els tres personatges que han servit d’estímul creatiu per a la 60a edició del concurs de relat curt de Coca-Cola. Les proves del certamen —desenvolupades a través d’una plataforma digital—, es van celebrar fa dues setnabes amb un èxit de participació amb 13.648 joves de tota Espanya. D’estos, més de 750 són valencians que van participar en el concurs més longeu de la literatura juvenil a Espanya.

Estes proves escrites de Coca-cola són una mostra més del compromís per crear experiències inoblidables per als joves, apunta la companyia. «Amb cada nova edició, els joves participants sorprenen per la seua imaginació, creativitat i sinceritat i amb els seus relats oferixen una fotografia social i cultural del nostre país i del nostre temps. Pels seus relats, coneixem els seus anhels, aspiracions i, també, les seues inquietuds», afegixen des de l’organització.

En paraules de la directora de la Fundació Coca-Cola, Beatriz Osuna, «la passió dels joves per escriure i la seua necessitat de compartir les seues històries va més enllà de modes i tendències. Estem orgullosos que hagen tornat a triar al nostre concurs de relat curt un any més per a compartir amb nosaltres la seua creativitat i el seu talent».

En esta edició, Coca-Cola ha volgut portar un pas més enllà l’experiència creativa i donar veu als joves des del moment de l’elaboració de l’estímul creatiu. La companyia ha plantejat el repte als joves d’elaborar un text col·lectiu amb el seu grup de classe de 2n o 3r de l’ESO amb el qual descriure a un personatge. Un total de180 relats col·lectius han sigut elaborats per 4.000 joves en tot el país, dels quals s’han seleccionat els tres estímuls creatius plantejats en els diferents dies de les proves.