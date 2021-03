L’abecé de les llengües

Al CEIP José M. Boquera Oliver de Carcaixent estan encantats amb els seus «portfolios europeus de llengües» (PEL). Tanta va ser l’alegria quan van rebre les carpetes de la Conselleria d’Educació que van organitzar una festa per a entregar-les a l’alumnat. I és que, es tracta d’un bé preuat doncs, dins del portfolio, esl xiquets i les xiquetes s’han d’encarregar de guardar tots aquells documents rellevants sobre l’aprenentatge de llengües i la seua experiència personal, a més de reflexionar sobre tot allò nou que van aprenent en diverses llengües.

Com conten des d’este centre educatiu amb poc més de 200 escolars, treballen el portfolio europeu des del curs 2016-17 i ja són uns grans experts en la internacionalització de l’escola: tot va començar amb la celebració del Dia europeu de les llengües, ja fa un grapat d’anys, i els últims cursos han rebut auxiliars de conversa en anglés; han sigut membres d’un Erasmus+ amb centres d’altres països i ja han aconseguit diversos reconeixements per la seua tasca en el multilingüisme.

La directora del centre, Fina Almela, explica que, actualment, a l’escola tenen representades fins a nou llengües diferents —entre elles, l’àrab, l’ucraïnés, el rus o el romanés— gràcies a la diversitat d’origen de l’alumnat, que en bona part les parla i/o escolta a casa. Més enllà del valencià, el castellà i l’anglés, esta és una situació que també els enriquix a tots i els beneficia i per això, en certa manera, la resta de llengües maternes també tenen certa visibilitat a les aules, amb tota naturalitat.

«Arran del comentari d’alguna família, que ens va dir que el seu fill no volia parlar la llengua dels pares a casa, vam convidar a les famílies a vindre i contar contes a classe, no perquè les aprengueren, sinó perquè els xiquets i les xiquetes foren conscients que els seus companys parlen altres llengües», detalla Susi Hernández, coordinadora del portfoli i mestra d’Anglés.

Així, «els que només parlen una llengua, són conscients que hi ha més, i a la resta els va fer sentir-se bé posar en valor la seua llengua de casa; van saber que no era roín, que era motiu de sentir-se orgullosos», detalla Hernández.

Treball coordinat

Des d’aleshores, la docent afirma que les llengües s’han naturalitzat a les classes i és habitual que, quan les i les escolars parlen sobre algun tema, de forma espontània, algú diga com s’anomena un terme o un objecte en concret en la seua llengua materna. «La diversitat lingüística de casa, ens beneficia a tots», defensa la docent d’Anglés.

El Portfolio Europeu de Llengües que ha rebut l’alumnat compta amb un «passaport», una biografia lingüística i un dossier.

Com expliquen la directora i la mestra a Levante-EMV, esta eina educativa repercutix positivament en els escolars —que també s’impliquen emocionalment amb l’aprenentatge a través dels treballs que guarden a la carpeta i reflexionen sobre les llengües—, però també al professorat. «Estem implicats 19 mestres, pràcticament el 100 % del claustre del centre. Ens coordinem per a fer activitats comunes i planificar les festes de tot el curs conjuntament», apunta Hernández, a més de les activitats que faça cada grup a classe.

En febrer, el centre va realitzar la Festa Portfolio 2020-2021 amb diferents jocs en valencià, castellà i anglés. La primera part es va desenvolupar al pati, on cada classe va tindre el seu espai assignat. L’alumat va recitar embarbussaments, buscar la paraula correcta per a la definició donada (com a Pasapalabra), cantaren cançons i van jugar al «mocador lingüístic».

La segona part de la celebració es va realitzar a les aules on l’alumnat va descobrir el seu Portfolio Europeu de Llengües (PEL). En Infantil, 1r i 2n de Primària es tracta d’un pòster amb diferents situacions comunicatives per tal d’anar descobrint amb quina o quines llengües es relacionen amb el seu entorn. Des de 3r fins a 6é de Primària, el PEL està format per una caixa que conté el passaport i la bibliografia lingüístics i un dossier on l’alumnat anota i guarda aquelles experiències lingüístiques significatives per a ells i que mostren com va aprenent les diferents llengües, expliquen des del centre.

D’esta manera, el professorat volia crear un ambient lúdic entorn l’aprenentatge de les llengües i, també, certa curiositat. Amb el portfolio —on s’arrepleguen tant qüestions més teòriques com altres pràctiques sorgides, per exemple, a l’hort escolar—, les mestres pretenen que l’alumnat s’implique al 100 % i l’experiència i l’èxit del col·le demostren que així és.