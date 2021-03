Les «ReTrobades» tornen amb una sembra massiva de llavors

Escola Valenciana i les diferents coordinadores que formen part de la Federació d’Associacions per la Llengua van presentar ahir, en un acte virtual, el format de les 20 ReTrobades 2021, els actes simbòlics que portaran l’esperit de les Trobades d’Escoles en Valencià als centres educatius ja que, per segon any consecutiu, no es possible realitzar els esdeveniments comarcals que, any rere any, congregaven milers de persones.

Enguany, els actes mantindran la dedicatòria de l’any passat i retrà homenatge a Empar Navarro i Giner, una mestra valenciana impulsora de l’educació pública, laica i en valencià durant la Segona República.

En concret, la federació ha preparat per a 2021una sembra massiva de llavors, jugant amb el lema de les trobades de 2020 que no es pogueren celebrar, que era «Arrels de vida, llavors de futur».

En paraules del president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes, les ReTrobades 2021 «no seran les tradicionals trobades multitudinàries, sinó que farem actes xicotets i amb aforament limitat, més aviat simbòlics, que representen el futur cap on volem caminar». Estos actes simbòlics seran a una vintena de muncipis entre l’abril i el juny, només amb alguns representants dels centres educatius, atés l’aforament limitat que marca la pandèmia.

Paral·lelament,Escola Valenciana traslladarà un taller als centres educatius. Amb la col·laboració de la Conselleria d’Agricultura i el Banc de Llavors de la Generalitat Valenciana, Escola Valenciana ha repartit desenes de milers de llavors de diferents espècies vegetals que es troben al territori valencià i que tindran com a finalitat una plantada de llavors «massiva», explica.

Entre les llavors que s’han repartit hi ha algunes conegudes com l’herbasana o el garrofer, i d’altres com el cantuesso, una planta endèmica de les muntanyes alacantines que, a més, es troba catalogada com a espècie vulnerable.

L’acte virtual d’ahir va estar presentat per Pilar Gregori, i participaren Natxo Badenes; Mireia Mollà, consellera d’Agricultura; i Carmen Agulló, professora de la Universitat de València.

Per a la conselleria, l’educació ambiental és «un dels pilars fonamentals de la transició ecològica». A més, «els arbres i els boscos constituïxen un patrimoni natural i cultural per a la vida del planeta, tant per a les generacions presents com per a les futures. Amb esta campanya, els col·les, els xiquets i xiquetes del nostre territori podran plantar una xicoteta llavor per un futur millor, més sostenible», considera.

En el manifest de 2021, Escola apunta que el valencià és una «llavor» que «algunes persones la reben de joves i altres, de més majors». És «única» i «ens recorda en cada moment qui som i quina és la nostra cultura».