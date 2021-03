La primavera esclata a l’Oceanogràfic

L’Oceanográfic és un dels parcs més grans de la ciutat de València després del de Vivers, amb una superfície de 80.000 metres quadrats, fet que el convertix en un punt de destí molt atractiu per a passejar i passar un matí envoltats de naturalesa. Per això, la primavera es fa visible cada any a l’Oceanogràfic, tant en la seua gran vegetació com en els animals que en l’habiten.

Flors i brots primaverals

Estos dies, des d’abans que entrara oficialment la primavera, les milers de plantes, arbustos i arbres que poblen el parc que és l’Oceanogràfic han començat a reviure. Així podem veure que estan brollant ja d’una manera ostensible les dues varietats d’auró: el japonés o el de Montpeller. També els xiprers, ginkos i els papirs.

De la mateixa manera a este espai verd han començat a apuntar les flors de les abèlies, molt típiques dels parcs, les bahuinies, amb les seues flors tan semblants a les orquídies i cercis, també dit l’arbre de l’amor per la semblança de les seues fulles al cor, així com els lliris grocs d’aigua que es van portar a l’aquari des de l’Albufera i, per descomptat, el taronger. A més, els fruits que estan eixint ara són els de l’arboç i del pi canari.

La primavera la sang altera

En esta època de l’any també la fauna s’altera, es revoluciona i es prepara per a aquesta nova etapa. Estos dies ja hi ha més llum solar, ha pujat la temperatura ambiental i també la de l’aigua i, per tant, els invertebrats comencen a renàixer i amb ells un segur aliment per als ocells, que, precisament, necessiten de major energia per a l’activitat, que es comença a desenvolupar i que té com a principal objectiu la reproducció, un procés que té un alt cost d’energia i canvis de comportaments. I és que, la primavera és el període de cria, amb el procés de construcció de nius, posada d’ous i cura dels pollastres.

A l’Oceanogràfic, com un territori consolidat i estable per a estos animals, es repetixen els comportaments habituals d’estos animals encaminats a buscar o construir un niu en el qual la parella muntarà la seua llar de nius i futurs pollets.

Però abans d’açò, tenen lloc la fase del festeig i aparellament, que es desenvolupa de diferents formes depenent de les espècies, si bé bàsicament comença amb rituals que afecten tant la imatge dels animals amb uns plomatges més brillants, com als trinats i, fins i tot, a l’olor que desprenen. Principalment són els mascles els que protagonitzen este tipus de canvis en el seu comportament perquè les femelles són les selectives.

Naixements de pollets

Ara mateix hi ha hagut en l’Oceanogràfic naixements de pollets d’espècies molt significatives com els preciosos ànecs Malvesia, que estan en perill d’extinció. I han post, una altra vegada, les fotges banyudes i, de manera extraordinària, l’oca hawaiana, que viu al costat de les gegants tortugues Aldabra.

També els martinets verds van començar ja al febrer a nidificar, igual que els pingüins que comencen a construir els seus nius amb pedres dins de les instal·lacions de l’Oceanogràfic.