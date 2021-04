Escoles olímpiques

Centenars d’escoles no han dubtat, un any més, en participar en el «Dia de l’Esport», una iniciativa impulsada per la Fundación Trinidad Alfonso i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que, este curs també ha sigut un èxit, malgrat la pandèmia i les mesures excepcionals. La iniciativa pretén que tots els xiquets i xiquetes dels centres valencians realitzen una jornada d’esport, al marge de la seua classe habitual d’Educació Física, per a commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física.

I, com a mostra que a vegades és possible créixer front l’adversitat amb il·lusió i esforç, algunes escoles i instituts han anat més enllà i no s’han conformat amb celebrar una iniciativa puntual, sinó que han posat l’esport al centre de l’activitat docent durant diversos dies. És el cas del Col·legi María Inmaculada de Carcaixent, que ha celebrat unes olimpíades dignes germanes de les de «veritat», amb, fins i tot, l’arribada de la flama olímpica al centre educatiu.

Segons explica Elodia Muñoz, el centre fa anys que es suma al Dia de l’esport. «Participem des de fa diversos cursos i enguany, quan vam començar a planificar, vam pensar que podríem anar més enllà, que podríem muntar uns jocs olímpics i paralímpics», afirma.

I, dit i fet, amb la implicació de tot el claustre i sota el lema «United by emotion» (Units per l’emoció), el centre concertat ha estat treballant durant més de tres setmanes la temàtica olímpica. Han fet treballs a classe, han rebut la visita d’esportistes de primer nivell —com Joan Lino, Mónica Carrió, Mónica Merenciano o Selina Moreno, entre altres— que han posat nom propi i cara a tot el que han aprés les i els escolars ; i, l’últim dia abans de les vacances, van recrear uns Jocs Olímpics.

«Hem volgut rellançar la pràctica esportiva en un moment com l’actual perquè tots coneixem els beneficis de l’esport», explica la directora. «També hem incidit en què hi ha més coses que ens unixen que aquelles que ens diferencien i que excel·lència no és sinònim de perfecció, sinó d’esforç», afegix.

Així, les Olimpíades al María Inmaculada es van dividir en tres blocs, que van treballar prèviament durant tres setmanes a les aules: olimpíades i olimpisme, com a forma de vida i la història de l’antiga Grècia; el segon punt, en relació a valors olímpics com l’amistat i l’excel·lència, pel que van comptar amb els testimonis d’esportistes professionals; i, per últim, la recreació dels Jocs Olímpics i tres dies d’esports adaptats.

«Voliem donar una visió tan completa com siga possible del que és l’olimpisme, que ho sentiren i no es quedara en una cosa superficial», explica la directora, que destaca que una de les parts «més positives» ha sigut la de conéixer els testimonis, «vore que hi ha persones que encarnen els valors, amb històries de superació» i també els jocs olímpics, que van permetre als xiquets, xiquetes i adolescents posar en pràctica tot allò estudiat.

«Els esports adaptats els van permetre posar-se en la pell d’altres persones i aprendre que han de sobreposar-se a les dificultats, donar sempre el millor de si mateixos… Ha sigut molt intens i el balanç, molt positiu», afirma.

Treball transversal

El centre concertat de Carcaixent compta amb més de 700 alumnes i una cinquantena de docents que s’han implicat en esta experiència sorgida arran del Dia de l’esport de 2021 i que s’ha convertit en tot un projecte de centre. Segons expliquen, els continguts sobre els jocs olímpics es van treballar a cada classe, de manera que a les assignatures lingüístiques es van preparar les entrevistes als esportistes i es va estudiar material dels JJ OO en anglés i francés; a Socials i Història van descobrir l’origen de la cita esportiva a l’antiga Grècia, en Plàstica, prepararen la decoració; en Matemàtiques, l’evolució de les marques; a Ciències, el dopatge… «Es van implicar totes les àrees», assegura Muñoz, que afegix que allò més destacable és precisament esta «implicació de tota la comunitat educativa».

«La pràctica esportiva és fonamental; els beneficis són coneguts i, malgrat la pandèmia, pensàvem que no era incompatible; al contrari, té molts beneficis precisament ara», diu. A més, la directora destaca que el professorat també tenia la intenció d’«ajudar a fer sentir certa normalitat» en esta situació: «hem de cuidar molt la part emocional i canalitzar-la, perquè cada xiquet ve amb les seues vivències i el seu propi bagatge de casa, i alguns ho han passat molt malament».

Sisé any consecutiu

La iniciativa del «Dia de l’Esport»s’ha celebrat en 2021 per sisé any consecutiu. La Generalitat i la Fundación Trinidad Alfonso han unit forces perquè els xiquets, xiquetes i joves valencians participen el màxim en esta jornada que, el passat 31 de març, va sumar la xifra rècord de 762 centres educatius inscrits i més de 250.000 xiquets, xiquetes i joves, apunta la conselleria. Com en el cas del centre de Carcaixent, la temàtica d’enguany ha girat, de forma general, entorn els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio i l’Eurobasket femení.

El conseller d’Educació i Esport, Vicent Marzà, recorda que «està demostrat que com més prompte s’adquirisquen hàbits saludables, més probabilitats hi ha de mantindre’ls al llarg de tota la vida: els xiquets i xiquetes actius també seran, probablement, adults sans i actius». «Estem encantats de com han respost els centres educatius de tota la C. Valenciana», assegura.