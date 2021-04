La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha posat en marxa, un any més, la campanya per a celebrar el 2 i el 23 d’abril, jornades que reivindiquen, respectivament, la celebració arreu del món del Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil i del Dia Internacional del Llibre i dels Drets d’Autoria.

Amb el lema «Amb la lectura, tot és possible!», l’entitat sense ànim de lucre ha fet arribar més de 8.000 cartells –il·lustrats per l’artista valenciana Alba López Soler– a les llibreries, les biblioteques i els centres educatius valencians i catalans.

Juntament amb el cartell, la Fundació Bromera ha dissenyat un Genially que inclou idees, activitats i jocs per a commemorar el 2 i el 23 d’abril tant al centre educatiu, la biblioteca o la llibreria com en l’àmbit familiar.

Les activitats digitals estan dirigides a xiquets, xiquetes i joves d’entre 7 i 16 anys. A més d’informació sobre el motiu de la celebració del Dia del Llibre Infantil i Juvenil arreu del món, el Genially inclou curiositats sobre l’escriptor danés Hans Christian Andersen, propostes didàctiques per a treballar textos d’autors i autores valencians, i jocs com encreuats o tests relacionats amb la lectura i la literatura, entre altres.

Tant el cartell com el Genially estan disponibles en la secció «Publicacions» del web www.fundaciobromera.org.