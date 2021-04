La Conselleria d’Innovació i la Xarxa d’Universitats Valencianes per al foment de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (Ruvid) celebraran el pròxim 24 d’abril un webinar sobre projectes de recerca en batxillerat, amb la finalitat de facilitar la participació de l’alumnat en els premis «Sapiència», una iniciativa conjunta entre la conselleria i la Ruvid.

El director general de Ciència i Recerca, Ángel Carbonell, i Carolina Picazo, professora de Batxillerat en actiu en un centre de la Comunitat Valenciana, mantindran una trobada telemàtica amb docents amb la finalitat de donar-los algunes pautes per a tutoritzar projectes de recerca entre l’alumnat de Batxillerat i per a promoure la seva participació en els Premis «Sapiència». A més, també es presentaran alguns exemples a manera de casos d’èxit de projectes realitzats per alumnes i alumnes de batxillerat .

Ángel Carbonell explica que l’objectiu és «anar promovent la participació de l’alumnat en esta mena de projectes de recerca, independentment de la branca del coneixement». Segons explica, «hi ha una certa tendència a lligar recerca i ciència, però els projectes poden ser d’altres àrees».

En este sentit, ha recordat que Sapiència premiarà 31 projectes de diverses àrees temàtiques, com a Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Física, Química i Matemàtiques, a més de Ciències de la Terra i de la Vida i Tecnologia i Enginyeria».

L’objectiu principal, segons ha destacat és «fomentar el pensament crític en etapes prèvies a la universitat, fomentar el treball en equip i reconèixer la motivació i implicació del professorat que tutoritzi als alumnes/as durant l’elaboració del projecte de recerca».

Premis Sapiència

La Conselleria d’Innovació i Ruvid han convocat enguany la primera edició dels premis «Sapiència», dirigit a alumnat matriculat en 1r o 2n de Batxillerat de qualsevol centre de la Comunitat Valenciana. El termini per a presentar candidatures està obert i acaba el 2 de juliol de 2021.

Els treballs de recerca podran estar elaborats per un equip de fins a tres alumnes del mateix centre i han d’estar tutoritzats per un professor, que serà el responsable de presentar la candidatura. Cada projecte podrà tindre un màxim de dos tutors.

No hi ha límit de presentació de candidatures per tutor, ni per centre, però els treballs presentats han de ser originals i haver-se desenvolupat íntegrament per part de l’alumnat durant el curs escolar 2020-21.

En esta primera edició de «Sapiència» es concedixen 31 premis dotats amb un import total de 75.500 euros. Concretament, destaca un primer premi de categoria especial, amb 5.000 euros per a l’equip i 2.000 euros al professor tutor; cinc primers premis de 4.000 euros per a l’equip i 1.000 per als tutors; cinc segons premis dotats de 3.000 euros per als alumnes i 500 euros per als tutors; i deu tercers premis de 1.500 euros per als estudiants i 500 euros per als tutors.

A més, s’atorgaran 9 accèssits de 500 euros cadascun i un premi addicional al projecte de recerca millor valorat pel públic amb una dotació de 1.500 euros a l’equip.

El lliurament dels premis als projectes millor valorats en cada àrea temàtica es realitzarà en el «Congrés Sapiència» que se celebrarà a València a l’octubre de 2021 i serà retransmès en línia.

Els equips exposaran els seus treballs públicament i els projectes es presentaran per àrees temàtiques. Una vegada finalitzada l’exposició, el jurat emetrà la fallada i s’atorgaran els premis corresponents als equips guanyadors. El premi del públic també es decidirà i serà lliurat en el congrés.