Amb motiu del 23 d’abril, Dia del Llibre i dels Drets d’Autoria, la Fundació Bromera ofereix un conjunt d’idees i activitats per a fomentar la lectura en família:

Dediqueu temps per a llegir en família

Acordeu una hora concreta al dia o a la setmana per a dedicar-la prioritàriament a la lectura individual i silenciosa en família. També podeu fer una lectura col·lectiva d’un llibre o dramatitzar entre tots una adaptació teatral que trieu prèviament. Cadascú farà d’un personatge en concret i, si us animeu, podeu disfressar-vos i fer la representació de l’obra a la resta de familiars o amics. I per als més atrevits, podeu enregistrar-la en vídeo i compartir-la en xarxes socials.

Regaleu llibres

Qualsevol dia és bo per a regalar llibres, sobretot els dies assenyalats com els aniversaris, l’inici de les vacances o abans d’anar-se’n de viatge. Estigueu atents a les llistes de vendes i trieu llibres que siguen adients a l’edat i els gustos dels destinataris. Demaneu consell als professionals de les llibreries i biblioteques. També podeu regalar-los biografies de cantants i esportistes que els agraden, guies de viatges o novel·les dels països que els agradaria visitar, així com també novel·les en les quals els protagonistes s’assemblen a ells.

Organitzeu la biblioteca personal

Si encara no la tenen, és convenient iniciar la biblioteca personal dels vostres fills i filles on disposen d’una prestatgeria per als seus llibres. Deixeu que la munten i la decoren al seu gust. Si voleu, també podeu dissenyar-vos el vostre propi exlibris per tal de posar el segell en tots els llibres que teniu a casa. Així sempre sabreu que sou vosaltres els propietaris.

No imposeu lectures

Llegir no ha de ser una acció imposada, per tant, no els obligueu a fer-ho. Comenceu a poc a poc, i amb paciència i molta constància de segur que ho aconseguireu. Dediqueu a llegir uns minuts cada dia i aneu augmentant el temps diari. És molt important que els deixeu que trien la lectura segons les seues preferències i que respecteu els seus gustos.

Visiteu biblioteques

De segur que prop de casa disposeu d’una biblioteca o llibreria on podeu aconseguir llibres, còmics, revistes o altres materials que els interessen. Si encara no el teniu, feu-vos el carnet de la biblioteca i podreu disposar de tots els recursos, d’ús públic i gratuït, que ens ofereixen, així com també inscriure-us en alguna de les activitats que organitzen, com per exemple clubs de lectura, tallers i animacions lectores.

Compreu sempre en llibreries

A les llibreries no només es venen llibres, còmics o diccionaris escolars, també són espais culturals on s’organitzen trobades i presentacions de novetats i es dinamitzen clubs de lectura i es munten exposicions. Atreviu-vos a visitar-les i de segur que hi trobareu alguna activitat que s’adeqüe a l’interés dels vostres fills. Deixeu-los que entren, trien i compren els llibres que els interessen, encara que opten per llibres que a vosaltres no us agraden. Recordeu que el més important és deixar-los elegir i no imposar-los les lectures.

Organitzeu eixides a sales d’exposicions, museus i cinemes

Abans de la visita podeu informar-vos del que veureu, els horaris i la localització d’on heu d’anar. També podeu buscar en xarxes socials informació sobre la vida i l’obra dels autors o les actrius que participen en l’espectacle.

Visiteu les fires del llibre

Les fires del llibre són excel·lents punts de trobada on podeu conéixer les novetats literàries i compartir amb altres lectors preferències literàries, així com també conéixer els escriptors i les escriptores dels llibres que més agraden als vostres fills i filles. Busqueu informació sobre on i quan s’organitzen i feu una visita en família.

Feu un diari de lectures familiar

¾Dediqueu un temps al dia a anotar els llibres que llegiu els membres de la unitat familiar. En el diari podeu escriure també els llocs on aneu de vacances, les anècdotes familiars, els restaurants o menjars que més us agraden, els museus o espais naturals que visiteu, així com també les adaptacions al cinema que heu vist o les rutes literàries que feu a partir d’un llibre. Per descomptat, tota la informació la podeu compartir en les xarxes socials per tal de contrastar la vostra opinió amb la d’altres persones.

Negocieu abans d’eixir de vacances

¿ Acordeu amb els vostres fills i filles una rutina diària que combine la lectura amb altres activitats. Especialment, cal pactar el temps que dedicaran al dia a utilitzar els dispositius mòbils, la tauleta o els videojocs. Sembla una proposta impossible però, si ho pacteu abans amb ells, sols haureu de fer seguiment i recordar-los l’acord a què arribàreu abans d’eixir de viatge.

Pots descarregar l’article en www.llegim.org.